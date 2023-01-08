方東昇憑《尋人記II》奪萬千星輝頒獎典禮最佳男主持。一向風趣的方東昇不時爆金句，大晒才子幽默與急才，大受觀眾歡迎。

方東昇中學就讀男拔萃書院，在學時已任辯論隊隊長，自小已講得一口好爛GAG。他在比賽時已常以搞笑的語句做開首及結尾。而且，他的中文科成績一向出眾，入讀中大新聞及傳播學系後更以一級榮譽的成績畢業，有「中大才子」的稱號。

爆金句人氣急升

他於1998年加入TVB新聞部做實習生，畢業後便正式加入TVB新聞部任港聞記者。2000年，他開始兼任主播主持香港早晨，其後於2007年升職為首席記者，2009年開始主持六點半新聞報道。

之後，方東昇開始主持不同節目，包括《世界零距離》系列、《長命百二歲》及《世界觀》等節目，節目內不少金句等都展現出他的幽默與才華，並令他大受歡迎，知名度急升。

懂7國語言

方東昇的語言天份甚高，懂7國語言。他早在2016年《世界零距離》到訪俄羅斯時便全程以俄文溝通。《長命百二歲 II》中，他更在荷蘭首相Mark Rutte訪港時，以流利的荷蘭語與首相交談。

此外，2006年陳水扁總統第一家庭貪污案引起的倒扁效應、2007年中正紀念堂改名及2008年總統大選等均由方東昇駐台報導，除了粵語及英語，方東昇也精通普通話、日文、俄文、德文及荷蘭語7種語言，非常厲害。

內蒙採訪險死

最令他難忘的是一次採訪是到內蒙「四子王旗」迎接太空人楊利偉的經歷，他說：「當時司機不熟路，結果拍攝團隊在沙漠迷路，車上汽油近乎用完，水和食糧都不多，車外氣溫是零下20度，眾人飢寒交迫，當時一眾人心慌意亂。

在很迷惘之際唯有硬着頭皮下車，學「電波少年」截順風車，幸好最後遇到在內蒙做生意的香港商人帶他們脫險：「嗰時大家真係好驚…你知啦沙漠有幾多車經過呢？我哋真係見到有架車經過，傾兩句先發覺原來識講廣東話。結果佢就載咗我哋，救咗我哋，做記者成日有啲難忘嘅經歷。」

才子不風流

方東昇在TVB曾2次獲頒傑出員工獎，他曾指：「我看見不少同事轉行，轉了當官員、議員、公務員、分析員、評論員......而我則繼續留下做人工不高的新聞從業員。」縱然昔日的伙伴已紛紛離去，不過方東昇仍然堅持下去，除了因為對行業的熱愛，也因為對同事們的不離不棄。

他雖為才子卻不風流，2002年，當時26歲的他為同事兼同學的吳先瑩擔任婚禮司儀，之後對其妹吳先玲一見鍾情，更為追對方而參加教會聚會，最終二人拍拖。

吳先玲是方東昇的初戀，二人於2006年結婚，他曾公開讚太太「美得令人舒服」。

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