【萬千星輝頒獎典禮2022】吳偉豪奪男飛躍跟父母有交代　女飛躍郭柏妍獲林敏驄負傷支持

▲ 恭喜郭柏妍和吳偉豪！（陳詠琪 攝）

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》將於今晚（1月8日）8時於將軍澳電視廣播城舉行，共頒發16個專業獎。

郭柏妍、吳偉豪分別奪得「飛躍進步女藝員」和「飛躍進步男藝員」，二人一同接受TOPick訪問，郭柏妍的「爸爸」林敏驄亦上前恭喜她。

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感謝《下流上車族》劇組

郭柏妍感慨道：「好開心、好緊張又唔好意思，冇諗過攞獎，所以好開心可以攞到。好對唔住好多要多謝嘅人，多謝漏咗，太多太多，我會逐一逐一去多謝大家，《下流上車族》嘅關文深監製，成個《下流上車族》嘅團隊，每一個用過我嘅監製、每一個前輩，好多謝佢哋，所以先會見到我。」

她覺得：「每一個提名嘅候選人都好用心去為套劇，每一個都好值得去攞，所以我都冇特別去諗，隨緣。我爸爸喺台下，如果唔係都諗住衝落去攬住佢，驄哥，真爸爸喺屋企睇緊，因為我攞唔到飛，所以佢哋嚟唔到呢度。美儀姐喺劇內外都當我係親女，所以好多謝佢一直嘅提點。」

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▲ （陳詠琪 攝）

家人見證

吳偉豪謂：「呢7年都唔會話易行，所以真係好多謝屋企人，喺台上都多謝咗，好開心佢哋今日都喺度，我爸爸、媽媽同弟弟都喺度，令成件事更加特別，因為佢哋可以喺度見證住呢刻，所以非常之開心。」

他續指：「因為我爸爸媽媽好鍾意睇成績，所以現在有成績畀佢哋睇吓。」

展望未來

郭柏妍透露：「我希望未來拍緊嘅《奪命提示》，可以畀一個新嘅感覺、另一面大家。我希望可以畀多啲唔同嘅一面畀大家睇。」吳偉豪則說：「我希望明年《你好，我的大夫》出街，希望有更多嘗試。」

▲ （陳詠琪 攝）

林敏驄恭賀「女兒」

林敏驄於後台恭喜郭柏妍，她說：「《下流上車族》入面，驄哥一直畀咗好多支持同鼓勵我，喺佢身邊學咗好多嘢，真係你嘅演技令我需要不斷學習。」

林敏驄大讚郭柏妍：「佢學嘢學得好快，初初拍劇時成日笑佢一嚿雞咁，喊又喊唔出，經過我哋調教之後好犀利。有場戲講我去佢新屋睇佢，Take咗3 Take，全部都用得。以後去到咩劇組都唔驚。」

郭柏妍感觸道：「我冇喊啊，因為真係好開心。《下流上車族》內驄哥美儀姐鮑姐當我女咁錫，真係好多謝佢哋，冇佢哋就唔會見到我嘅出現。好多謝成個班底。爸爸今日整親隻腳都特登入嚟。」

林敏驄說：「專登嚟撐你哋，如果唔係唔嚟。」

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記者：游艾維、陳曉柔

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