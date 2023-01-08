【物理治療】調查：9成受訪市民認為可選擇免轉介物理治療

▲ 調查發現9成受訪市民認為可選擇免轉介物理治療。(受訪者提供)

政府計劃修訂《輔助醫療業條例》，並設立物理治療免轉介制度。長期病患者關注醫療改革聯席進行一項問卷調查，474名受訪者中，9成受訪者認為可選擇免轉介而直接接受物理治療，當中更有多於3成認為在任何情況下均可直接接受物理治療。6成支持於規範下免轉介接受物理治療的受訪者中，支持物理治療管理委員會的轉介建議。

「聯席」向病人組織及有關服務機構發出問卷，以網上及實體問卷形式，於去年12期間進行調查，最終成功收回共 474 份問卷。近六成的受訪者為長期病患者，其餘為照顧者及一般市民（見表二）。受訪者的以年長者較多，年齡中位數62歲，7成3的受訪者接受物理治療的原因多數為「痛症」。

問卷以18句句子表達有關物理治療轉介制度的意見，當中有11句傾向直接為病人 提供物理治療（即「物理治療免轉介」），另有7句為傾向現有轉介制度。受訪者對每句子以1至5分表演立場，受訪者對全數11句傾向「物理治療免轉介」的意見大多表示同意或極同意，比例 由六成半至九成不等，當中共有7句句子的平均分達4分或以上。

聯席認為，超過9成受訪者認為可選擇免轉介而直接接受物理治療，當中更有多於3成認為在任何情況下均可直接接受物理治療，無需有任何對「物理治療免轉介」有任何規範。在六成認為在一些規範下可選擇免轉介而直接接受物理治療的受訪者中，對於早前物理治療管理委員會轄下修訂物理治療轉介制度工作小組提出的7項建議，均表示同意或極同意。

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記者：陳展棋