  • 18°C
香港時間 : 2023108日 (週日) 23:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【物理治療】調查：9成受訪市民認為可選擇免轉介物理治療

社會 22:15 2023/01/08

分享：

分享：

熱門 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

調查發現9成受訪市民認為可選擇免轉介物理治療。(受訪者提供)

政府計劃修訂《輔助醫療業條例》，並設立物理治療免轉介制度。長期病患者關注醫療改革聯席進行一項問卷調查，474名受訪者中，9成受訪者認為可選擇免轉介而直接接受物理治療，當中更有多於3成認為在任何情況下均可直接接受物理治療。6成支持於規範下免轉介接受物理治療的受訪者中，支持物理治療管理委員會的轉介建議。

「聯席」向病人組織及有關服務機構發出問卷，以網上及實體問卷形式，於去年12期間進行調查，最終成功收回共 474 份問卷。近六成的受訪者為長期病患者，其餘為照顧者及一般市民（見表二）。受訪者的以年長者較多，年齡中位數62歲，7成3的受訪者接受物理治療的原因多數為「痛症」。

問卷以18句句子表達有關物理治療轉介制度的意見，當中有11句傾向直接為病人 提供物理治療（即「物理治療免轉介」），另有7句為傾向現有轉介制度。受訪者對每句子以1至5分表演立場，受訪者對全數11句傾向「物理治療免轉介」的意見大多表示同意或極同意，比例 由六成半至九成不等，當中共有7句句子的平均分達4分或以上。

聯席認為，超過9成受訪者認為可選擇免轉介而直接接受物理治療，當中更有多於3成認為在任何情況下均可直接接受物理治療，無需有任何對「物理治療免轉介」有任何規範。在六成認為在一些規範下可選擇免轉介而直接接受物理治療的受訪者中，對於早前物理治療管理委員會轄下修訂物理治療轉介制度工作小組提出的7項建議，均表示同意或極同意。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋 

相關文章

【中港通關】農曆新年是否適合全面通關？ 許樹昌：「逐步行穩陣啲」
今日 16:01
【中港通關】農曆新年是否適合全面通關？ 許樹昌：「逐步行穩陣啲」
【首階段通關】新華社：深港兩地通關後一周內分析情況　再研究第二階段安排
今日 15:55
【首階段通關】新華社：深港兩地通關後一周內分析情況　再研究第二階段安排
【最新疫情】今增14113宗確診　多66人離世
今日 17:25
【最新疫情】今增14113宗確診　多66人離世
【興東邨奪命火】消防認為火警有可疑　屍體燒至不能辨認性別
今日 21:50
【興東邨奪命火】消防認為火警有可疑　屍體燒至不能辨認性別

你可能感興趣

【中港通關】農曆新年是否適合全面通關？ 許樹昌：「逐步行穩陣啲」
今日 16:01
【中港通關】農曆新年是否適合全面通關？ 許樹昌：「逐步行穩陣啲」
【首階段通關】新華社：深港兩地通關後一周內分析情況　再研究第二階段安排
今日 15:55
【首階段通關】新華社：深港兩地通關後一周內分析情況　再研究第二階段安排
【最新疫情】今增14113宗確診　多66人離世
今日 17:25
【最新疫情】今增14113宗確診　多66人離世
治療 痛症 物理治療 長期病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
12:39 2023/01/06
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
【古法避孕】男友不愛戴套教用可樂洗私處避孕 女友誤信下場超慘 【 附6類避孕方法】
16:20 2023/01/07
【古法避孕】男友不愛戴套教用可樂洗私處避孕 女友誤信下場超慘 【 附6類避孕方法】
【婚變疑雲】天后李玟與富商老公驚傳婚變　Coco兩繼女偏幫出軌父
11:10 2023/01/07
【婚變疑雲】天后李玟與富商老公驚傳婚變　Coco兩繼女偏幫出軌父