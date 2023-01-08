【萬千星輝頒獎典禮2022】《痞子殿下》演員奪最受歡迎電視拍檔　陳瀅：我哋真係攞到喇

▲ 《痞子殿下》的周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張穎康奪得「最受歡迎電視拍檔」。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》於今晚（1月8日）8時於將軍澳電視廣播城舉行，各個獎項已陸續頒發。

吳啟華、張兆輝一同頒發「最受歡迎電視拍檔」，獎項由《痞子殿下》的周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康奪得。

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眾演員有默契

奪獎的周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康十分興奮，陳瀅說：「我哋真係攞到喇」 。

各人十分有默契地分別感謝不同的人，「多謝TVB、多謝鍾意我哋嘅人、多謝欣賞我哋嘅人、多謝支持《痞子殿下》嘅人，我哋應承大家我哋會做得更加好。」

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