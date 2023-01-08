【萬千星輝頒獎典禮2022】《痞子殿下》演員奪最受歡迎電視拍檔 陳瀅：我哋真係攞到喇 娛樂 22:47 2023/01/08 分享： 分享： 熱門 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 ▲ 《痞子殿下》的周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張穎康奪得「最受歡迎電視拍檔」。 TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》於今晚（1月8日）8時於將軍澳電視廣播城舉行，各個獎項已陸續頒發。 吳啟華、張兆輝一同頒發「最受歡迎電視拍檔」，獎項由《痞子殿下》的周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康奪得。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 眾演員有默契 奪獎的周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康十分興奮，陳瀅說：「我哋真係攞到喇」 。 各人十分有默契地分別感謝不同的人，「多謝TVB、多謝鍾意我哋嘅人、多謝欣賞我哋嘅人、多謝支持《痞子殿下》嘅人，我哋應承大家我哋會做得更加好。」 最新影片推介：李爾晨伍倩彤專訪 相關文章 【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚 JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】 今日 19:28 【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚 JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】 【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻憑「反骨琪」奪最佳女配角 Angel：明白到堅持嘅可貴 今日 20:47 【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻憑「反骨琪」奪最佳女配角 Angel：明白到堅持嘅可貴 【萬千星輝頒獎典禮2022】鄧智堅首奪最佳男配角 江美儀感動落淚林敏驄台下拍手恭賀 今日 20:29 【萬千星輝頒獎典禮2022】鄧智堅首奪最佳男配角 江美儀感動落淚林敏驄台下拍手恭賀 你可能感興趣 【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚 JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】 今日 19:28 【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚 JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】 【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻憑「反骨琪」奪最佳女配角 Angel：明白到堅持嘅可貴 今日 20:47 【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻憑「反骨琪」奪最佳女配角 Angel：明白到堅持嘅可貴 【萬千星輝頒獎典禮2022】鄧智堅首奪最佳男配角 江美儀感動落淚林敏驄台下拍手恭賀 今日 20:29 【萬千星輝頒獎典禮2022】鄧智堅首奪最佳男配角 江美儀感動落淚林敏驄台下拍手恭賀 TVB 電視劇 陳瀅 王灝兒 張頴康 周嘉洛 娛樂行業 演員