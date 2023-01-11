一樓之長：關愛社區 支援鄰里好幫手

昔日獅子山下，街坊鄰里互相噓寒問暖、間或幫忙托兒及互借柴米油鹽都是平常事。雖然隨着社會轉變，鄰里之間的交流似乎越來越少，有時連鄰里姓甚名誰也不知道，但猶幸社區仍有不少有心人，樂意擔任「樓長」，默默守護街坊。

究竟「樓長」是什麼？有何職責及特質呢？日前，「星級暖爸」陳柏宇跟社區投資共享基金委員會主席關則輝(CF)就走到觀塘秀茂坪邨，化身「一日樓長」，為大家揭曉答案！

平凡街坊 非凡任務

柏宇跟CF平日工作及生活繁忙，鮮有機會接觸「樓長」的工作。面對這個全新任務，他們不約而同表示既期待又緊張，希望能發揮一己之長，盡力做到做好。

「樓長」其中一項主要工作就是定時探訪鄰里，關懷他們的情況及了解他們的需要。柏宇與CF前往探訪邨內家庭，其中柏宇探訪的湯婆婆表示：「我今年九十幾歲，一個人孤伶伶。幸好樓長定期來探我這個獨居婆婆，又帶我到公園散步，令我感到仍然有人關心自己，生活亦變得充實。」

▲ 柏宇探訪獨居婆婆，了解到「樓長」會定期探訪鄰里，關注他們所需。

至於CF探訪的基層家庭，屋內的雙職母親吉玲分享最初搬到秀茂坪邨的情形，當時人生路不熟，感覺十分徬徨，全賴樓長幫忙，讓她一家很快結識到其他街坊及認識周邊環境，安然適應新生活。她說：「有時我臨時要加班或有急事外出，未能找到親友代為照顧子女，住在附近的『樓長』都很樂意幫忙，讓我真切體會到遠親不如近鄰。」

▲ 基層家庭與到訪的CF分享適應新環境的點滴，指樓長提供了很多幫助。

只要有心 人人都可以是樓長

柏宇原本以為成為「樓長」，需要「身懷絕技」或有一些過人之處，但完成探訪、擺設社區資訊站、托兒等任務後，他深刻體會到幫助別人的秘訣是要「有心」。「每個人都有可以貢獻的地方，例如時間、人際網絡、專長等，只要大家對身邊的人主動望多眼、問多句、行多步，就算不是穿著『樓長』的制服，也可以幫助別人。」

小時候在慈雲山邨長大的CF表示「一日樓長」體驗猶如帶他回到六、七十年代的香港。「以前街坊都打開鐵閘，互相照應。『樓長』雖然只是普通街坊，但他們無條件關顧鄰里，編織互助網絡，為社區注入滿滿的人情味！」CF補充，這種鄰里守望精神，在疫境或危急時更顯重要，因為鄰里往往比居於遠處的親友或會下班的社工更能及時提供支援。

▲ 柏宇化身一日樓長，參與了托兒等任務後，明白鄰里互助，最重要是「有心」。

▲ 遠親不如近鄰，樓長計劃的推展，正有助街坊在社區重拾濃厚的「人情味」。

因應社區特色 支援不同需要

說起「樓長」的由來，CF表示社區投資共享基金資助首個「樓長」計劃時，正值非典型肺炎(SARS)肆虐，當時人心惶惶，鄰里關係疏離，情況有如近年疫情。因此基金資助機構在鴨脷洲邨及漁光邨發展首個「樓長」計劃，推動街坊貢獻所長關顧鄰里，建立互助互惠的文化，讓社區更有凝聚力。

▲ 社區投資共享基金資助樓長計劃在不同地區開展，有助推廣互信互助的文化。

有見第一代「樓長」計劃成功推行，基金乘勢鼓勵更多資助計劃因應不同的社區需要，開展「樓長」計劃。直至目前，基金已於全港不同地區資助超過130個樓長計劃，「樓長」的蹤影遍佈公共屋邨、鄉村、以至不適切住所等，成為基金資助計劃最具代表性的標誌。於秀茂坪邨推行的「秀親情‧鄰舍關護計劃」是其中一個樓長計劃。計劃社工陳澤輝表示：「秀茂坪邨有不少長者居住，因此招募有心有力的居民成為樓長，在邨內推動互信互助的文化，支援長者居家安老的需要。」

CF希望他跟柏宇的體驗啟發市民對社區這個「家」更有承擔，甚至身體力行加入「樓長」行列，將鄰里守望相助的精神承傳下去。

有關社區投資共享基金

於2002年由香港特別行政區政府成立，在社區推行多元化的社會資本發展計劃，推動市民及社會各界發揮凹凸互補精神，齊心建立跨界別協作平台及社會支援網絡，從而建立互助互信、守望相助、社區凝聚力等社會資本，讓個人、家庭及組織互相支援，令社區能力得以提升。

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（特約）