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【送貨事故】送貨員10公斤包裹壓BB車　媽媽嬲爆投訴僅獲百元賠償

育兒經 10:17 2023/01/09

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送貨員稱沒發現BB車上有BB。

不少人都會網購，然後速遞到家，然而瑞典近日發生一宗離奇的送貨事件，有送貨員竟把接近10公斤的貨物放在BB車上，直至母親到門口取貨，才發現差點把BB壓死，幸好最後沒有釀成悲劇。

綜合外媒報道，瑞典不少家長為了訓練孩子適應寒冷天氣，會把BB車放在門外。然而，有送貨員送貨時，竟直接將10公斤重的包裹直接丟在BB車上，幸好媽媽即時發現救回孩子。

最新影片：

媽媽投訴，送貨員把貨物壓在BB車上。（IG圖片）

媽媽事後在Instagram投訴涉事物流公司，

你用10公斤的包裹差點壓死一名嬰兒，而且完全不愧疚，幸好孩子最後沒事。

公司卻回應指，當時送貨員發現沒有人應門，於是把包裹留在門口，但由於地板太潮濕才放在BB車上，當時沒有發現熟睡的孩子，對此感到抱歉，雖然送貨員親自上門道歉，惟公司最終只給予媽媽250瑞典克朗（約185港元）的低額賠償。

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責任編輯︰王明芳

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