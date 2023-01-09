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【萬千星輝頒獎典禮2022】出爐視后江美儀堅持25年終奪獎　感謝前大姑奶吳君如提攜

娛樂 10:47 2023/01/09

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《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚（1月8日）圓滿結束，新一屆視后正式出爐！江美儀憑劇集《下流上車族》的莫雯慧一角奪得「最佳女主角」，在台上得獎一刻激動落淚，非常感動。

【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀憑《下流上車族》首封視后　激動哽咽：我冇諗過會攞到獎

江美儀接受TOPick訪問時，直言從沒想過自己會得獎：「十年前攞『最佳女配角』，同自己講唔知十年後有冇機會攞『最佳女主角』呢？」

她續指：「其實依家有機會拍劇已唔容易，有機會遇好角色更加唔容易，有機會去提名而攞到十強更加唔容易！根本個個叮噹馬頭諗，仲有最強候選鮑姐（鮑起靜），點會諗自己贏鮑姐，冇可能嘅事，所以完全冇諗上台多謝邊個，到依家都唔知講緊乜！」

（陳慧安 攝）

見阿驄出席高興

提到在台上致詞時向陳煒稱「我哋好爭氣」，江美儀透露二人在台下的對話：「我哋兩個識咗好耐，頭先兩個講是但一個攞獎都代表我哋爭氣。因為諗住係佢攞，台上講唔係親生女，佢有優勢過我。」

她續指，拍檔林敏驄最終有出席感到高興：「我同佢講不如你嚟啦，如真係攞到『最佳劇集』，起碼係一個圓滿嘅獎項，當支持吓我哋，後尾真係出現，好多謝佢。」

在劇中飾演女兒芊芊的郭柏妍奪得「飛躍進步女藝員」，江美儀表示一定會與整個劇組一起吃飯慶祝：「好難得機會，芊芊攞獎，又攞埋最佳劇集，獎自己又攞，呢個成績表交得好靚。」

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【萬千星輝頒獎典禮2022】林敏驄曾表示缺席頒獎禮　阿驄玩驚喜突然現身爭視帝

飲水思源

江美儀憶起昔日遭家人反對入行，收入不穩定令父母擔心：「成日話不如正經搵份工，我同佢哋講我真係想做呢行。一直堅持到依家今年25年，10年前佢哋冇機會親眼見到我攞獎，10年後最終攞到最佳女配角，佢哋喺現場我覺得好感動。」

說到這裡一度哽咽含淚：「因為......爹哋媽咪年紀大，唔知再等多年先可以...好想佢哋喺好精靈時見到我攞呢個獎，話畀佢聽我係好認真對待演員一職。」

江美儀曾在電台訪問透露前大姑奶吳君如是其伯樂，她坦言很感謝獲對方提攜加入無綫：「三姑我終於得咗喇！多謝你！當日唔係佢，我入唔到TVB，今日攞到呢個獎要多謝佢，上次最佳女配都有多謝佢。」

最新影片推介：李爾晨伍倩彤專訪

記者：游艾維、陳曉柔

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