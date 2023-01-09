【毒殺丈夫】嫁大20歲獸醫丈夫圖奪房產　50歲人妻三度製「毒咖啡」兼偽造文書

▲ 50歲的Amanda被控謀殺丈夫未遂。（facebook圖片）

為了早日繼承年邁丈夫的遺產，無所不用其極。美國一名50歲人妻在結婚短短4個月後，3度落毒企圖殺害大20歲的丈夫，導致對方昏迷，被控謀殺未遂，甚至涉偽造文書，希望在丈夫死後繼承房產。

據《鏡報》報道，美國威斯康辛州一名50歲人妻Amanda Chapin，與70歲任職獸醫的丈夫Gary Chaplin於去年3月結婚，其後Amanda涉偽造丈夫其中一名子女的簽名，簽下委託書，並要求Gary更改屋契，令她可以在Gary死後繼承房子。

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在契約生效約3星期後，Amanda於7月至8月期間3度落毒，在老公的咖啡中摻入用於動物安樂死的藥物，當Gary第3次喝下毒咖啡之後，昏迷4日才甦醒，事後血檢報告揭發事件，Amanda在去年12月28日被捕。

Gary的兒子後來替父親申請針對Amanda的限制令，不過，Amanda仍透過電郵向丈夫發出遺書，違反限制令。電郵中她否認落毒，並說自己決定自殺，因為Gary的孩子「摧毀」了她，她更聲稱自己「唯一的罪過就是太愛你」。

雖然她以企圖輕生來力證清白，並因自殺未遂而送院治理，但Gary最終提出離婚。Amanda的律師表示，Amanda否認謀殺未遂的指控，又指會依法訴諸正當程序。

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責任編輯︰王明芳