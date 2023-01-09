  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 11:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【毒殺丈夫】嫁大20歲獸醫丈夫圖奪房產　50歲人妻三度製「毒咖啡」兼偽造文書

親子 10:56 2023/01/09

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

50歲的Amanda被控謀殺丈夫未遂。（facebook圖片）

為了早日繼承年邁丈夫的遺產，無所不用其極。美國一名50歲人妻在結婚短短4個月後，3度落毒企圖殺害大20歲的丈夫，導致對方昏迷，被控謀殺未遂，甚至涉偽造文書，希望在丈夫死後繼承房產。

據《鏡報》報道，美國威斯康辛州一名50歲人妻Amanda Chapin，與70歲任職獸醫的丈夫Gary Chaplin於去年3月結婚，其後Amanda涉偽造丈夫其中一名子女的簽名，簽下委託書，並要求Gary更改屋契，令她可以在Gary死後繼承房子。

最新影片：

在契約生效約3星期後，Amanda於7月至8月期間3度落毒，在老公的咖啡中摻入用於動物安樂死的藥物，當Gary第3次喝下毒咖啡之後，昏迷4日才甦醒，事後血檢報告揭發事件，Amanda在去年12月28日被捕。

Gary的兒子後來替父親申請針對Amanda的限制令，不過，Amanda仍透過電郵向丈夫發出遺書，違反限制令。電郵中她否認落毒，並說自己決定自殺，因為Gary的孩子「摧毀」了她，她更聲稱自己「唯一的罪過就是太愛你」。

雖然她以企圖輕生來力證清白，並因自殺未遂而送院治理，但Gary最終提出離婚。Amanda的律師表示，Amanda否認謀殺未遂的指控，又指會依法訴諸正當程序。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【兩性關係】婚外情1年終被太太揭發 港男嘆聖誕日成出軌被捉「紀念日」
11:30 2023/01/04
【兩性關係】婚外情1年終被太太揭發 港男嘆聖誕日成出軌被捉「紀念日」
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
12:39 2023/01/06
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
【圖謀不軌】輕鐵男狂撩小妹妹請飲嘢　熱心女街坊挺身而出助解圍
13:01 2023/01/07
【圖謀不軌】輕鐵男狂撩小妹妹請飲嘢　熱心女街坊挺身而出助解圍

你可能感興趣

【兩性關係】婚外情1年終被太太揭發 港男嘆聖誕日成出軌被捉「紀念日」
11:30 2023/01/04
【兩性關係】婚外情1年終被太太揭發 港男嘆聖誕日成出軌被捉「紀念日」
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
12:39 2023/01/06
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
【圖謀不軌】輕鐵男狂撩小妹妹請飲嘢　熱心女街坊挺身而出助解圍
13:01 2023/01/07
【圖謀不軌】輕鐵男狂撩小妹妹請飲嘢　熱心女街坊挺身而出助解圍
夫妻之道 結婚 家庭關係 罪行 謀殺

最高瀏覽

【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
12:39 2023/01/06
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
【恐怖意外】女星登台表演不慎踩空跌落3米高台　送院證骨折及腦震盪
17:38 2023/01/08
【恐怖意外】女星登台表演不慎踩空跌落3米高台　送院證骨折及腦震盪
【萬千星輝頒獎典禮2022】方東昇奪最佳男主持　 入行25年最難忘一次採訪​幾乎無命
22:04 2023/01/08
【萬千星輝頒獎典禮2022】方東昇奪最佳男主持　 入行25年最難忘一次採訪​幾乎無命