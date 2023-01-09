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【奢華品牌】LV聯乘草間彌生推波點香水皮具$7,050　內地超模新亞洲一姐賀聰代言

休閒消費 13:00 2023/01/09

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熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

LV X 草間彌生最抵入手價香水皮具產品$7,050！

2012年，法國皮具名牌Louis Vuitton首次與日本藝術大師波點女王草間彌生合作，一推出已造成哄動。去年，兩個單位宣布再接再厲再度合作，為隆重其事，更請來世界級超模包括Natalia Vodianova、Gisele Bündchen、Christy Turlington、Karlie Kloss、Devon Aoki、Bella Hadid、孫菲菲同新亞洲一姐賀聰（去年唯一一位中國女模登上《Ｗ》國際時裝雜誌）等，齊齊做人肉衣／袋架，咪話唔架勢！

新年伊始，Louis Vuitton X Yayoi Kusama聯乘系列產品亦陸陸續續登場，當中最令人感到驚喜滿載的，要說到首度推出3大香水產品，此款獨特之處就是將LV的高級訂製香水加上其經典香水包裝改頭換面，以草間彌生兩種不同藝術理念的圓點（PAINTED DOTS以及METAL DOTS）作創作靈感，至於在其香水系列欽點3種不同香味，分別代表女性的Spell On You、男士魅考的L'Immensité和清新unisex的Attrape-Rêves，三種不同帶木質調性的花香，定價亦非常高，一枝平裝版要$3,100，如果連波點LV Travel Case皮套就索價$7,050，算係最低入門價錢入手呢個限量聯乘皮具產品！

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記者：黃鑑江

產品查詢：8100 1182

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