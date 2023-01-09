【本地遊】中大湖畔金黃銀杏樹+落羽松 沙田馬料水絕美秘景【內附交通】

▲ 沙田馬料水的中文大學銀杏樹披金衣，絕美秘景。（Vanessa Ｍｏ授權刊登）

大棠紅葉謝幕，到沙田馬料水的中文大學銀杏接力，一樹金黃，十分搶鏡，成為未圓湖畔新星，人人爭相拍照，倒把湖邊的落羽松冷落了。

在香港中文大學未圓湖畔，銀杏樹的葉子每逢秋季開始，便會由綠色漸漸轉化成金黃色，猶如披上一樹金黃華衣，煞是好看。

銀杏是落葉喬木，壽命可達3000年以上，它屬裸子植物銀杏門惟一現存物種，和它同門的其他所有物種都已滅絕，因此被稱為植物界的「活化石」。

人有男女之別，原來有些樹也分雌雄。雌雄異株就是雌花與雄花分別生長在不同的株體上，雄樹開雄花，負責傳授花粉，雌樹開雌花，負責結果。因此，想要得到果實，二者缺一不可。銀杏，就是雌雄異株的植物，是植物界的鴛鴦樹。

至於落羽杉亦為落葉喬木，高可達10-40米，樹幹直徑可達1-2米，樹幹通直，外形似水杉。原產於美國東南部密西西比河下游，尤在濕地環境中形成森林。不同於銀杏樹，落羽松為單性花，雌雄同株。雌花單生或簇生，花小較不明顯。

未圓湖位於崇基學院校園內，據中文大學網頁介紹，未圓湖的名字與崇基學院的校訓「止於至善」互相輝映。顧名思義，未圓湖不是圓形的，形狀不規則而帶若干彎角。「未圓」隱指世事難常圓滿，永遠無法達到盡善盡美的境界。因此大家更應當努力不懈，對完美心嚮往之，力臻至善。

這天風和日暖，湖光閃爍，午後陽光替樹木添妝增艷，季節換更真美！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

目前，因應政府放寬防疫措施，包括撤銷「疫苗通行證」，大學已調整進入校園的安排，訪客須在校園入口，向保安人員出示香港身份證或其他身份證明文件登記資料，校友可出示中大圖書證或校友信用卡以證明身分，以符合現行的校園出入管理措施規定。除了佩戴口罩的要求，所有社交距離措施均已撤銷。

中文大學未圓湖賞銀杏樹

交通：

1.東鐵綫大學站沿C出口車站路北行，可到達未圓湖；

2.搭乘陽光巴士路線NR834，在康本國際學術園站下車。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

編輯：葉翠華