【萬千星輝頒獎典禮2022】周嘉洛成男角色獎最年輕得主　謙稱：有好大嘅進步空間

▲ 周嘉洛憑「紀威」一角奪「最受歡迎電視男角色」。

《萬千星輝頒獎典禮2022》於昨晚（1月8日）完滿落幕，近年極速上位的周嘉洛，憑《痞子殿下》的紀威奪「最受歡迎電視男角色」，又與同劇拍檔奪「最受歡迎電視拍檔」，十分威水！

當郭可盈、呂良偉宣布嘉洛奪男角色時，他當場也「O嘴」並說：「幾時都係話要準備，大鑊啦依家」，顯然未想過自己會奪獎。

嘉洛接受TOPick訪問分享奪獎感受時，他稱自己是受寵若驚。

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周嘉洛：真係好驚喜

嘉洛指自己對組合獎有好好準備，但真的沒有想過會奪男角色獎，「攞到組合獎已經好足夠開心，同埋settle咗我個人，已經平心落嚟睇餘下嘅節目，但呢個真係非常之驚喜，受寵若驚，好多謝所有投我票，同埋支持我嘅人。」

他承認自己沒有事先準備得獎感言，「所以頭先都講得好肉酸，Sorry！」他又覺得自己奪獎是有很多的因素，自己集中想感謝給自己機會、投票與喜歡自己的人，是他一個很大的動力。

他續說：「有朝一日真係可以孭得起呢一個獎，我會好開心地接受你哋嘅祝福。」

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衝撃視帝？

問到下年是否向視帝獎項進發時，嘉洛笑著說：「如我頭先所講，我真係孭得起呢一個獎......男配角我都仲喺度增值緊。我都控制唔到，所以我會努力做好，知道自己有好大嘅進步空間，我會繼續努力、繼續增值，繼續希望可以做得更加好。」

嘉洛認為自己是「無壓力」，「無論外界嘅聲音如何，我都係抱住一個心態，就係享受自己嘅工作，我每一日開工都係做緊有樂趣嘅事。我唔需要同任何人去比較，只需要做好自己，比之前嘅自己做得更加好。」

再破紀錄

嘉洛以27歲之齡奪得「最受歡迎電視男角色」，成為獎項的最年輕得主。

他早在2019年憑《愛．回家之開心速遞》金城安一角奪得最佳男配角，也是歷屆最年輕的「最佳男配角」得主。他當時曾說：「就算金城安是廢青，都多謝大家支持，這個廢青有他的價值！」

▲ 周嘉洛在2019年奪最佳男配角。（經濟日報圖片庫）

演「廢青安」入屋

嘉洛在學時連續3年奪得香港學校戲劇節「傑出演員獎」，完成中三課程後，他便遠赴澳洲Henley High School升學，為了實現演員夢想及發展興趣，他除了修讀戲劇課程，還選修了跳舞課程。

在2015年，嘉洛加入TVB第28期藝員訓練班，翌年參與演出處境劇《愛·回家之八時入席》。至2018年，他在另一處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演廢青「金城安」，開始受到觀眾注目。

後來，嘉洛開始暫別《開心速遞》投入正劇的拍攝，在2022年參演劇集包括：《回歸光影頌：神奇的燈泡》、《回歸》、《痞子殿下》，而《痞子殿下》的第二季也在籌備當中。

他現時在拍《羅密歐與祝英台》，《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》就正在等待播出。

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只請過一天假

嘉洛曾在TOPick專訪中自爆自己只曾請一天假：「在入行初期，首半年時就一定不會請假，訓練班出身的我就是學習、工作，然後就是拍攝《愛・ 回家之八時入席》也沒有時間請假，後來就是《開心速遞》也都是沒有請假。我在近年有請過一天假，就是出席朋友的婚禮」。

他回想：「先前新冠肺炎疫情時，就放了十多天的假，當時就是我入行以來最長的假期，我就非常之開心，當中真的有me time，在家打機、看劇集，而我過往生病時也照樣上班。」

記者：游艾維、陳曉柔

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