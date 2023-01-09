東華學院加推「EduCare@TWC關愛育成在社區獎學金」 校長陳慧慈着重教研相長 培育學生肩負社會責任

▲ 東華學院校長陳慧慈希望能透過獎學金吸引更多有潛質的學生，培育成為社會人才，學以致用，將來服務和回饋社會。

「希望在我的任期內，學院可以在教育和科研等方面有所提升，得到政府、大眾、國家、世界認可。」自資院校東華學院校長陳慧慈表示，一直以來，學院無論在教育或科研方面都擁有出色表現，早前學院更獲得政府1千7百萬港元研究配對補助金，支持學院研究發展。此外，學院亦會強化「EduCare@TWC關愛育成在社區獎學金」獎學金，於多個指定課程提供高達6萬港元獎學金，繼續發掘有潛能的學生，培育成社會優質人才。

着重教研相長 不斷提升質素水平



由上任至今，陳校長一直致力於提升院校的教學質素和研究水平，她認為，作為一間優質的自資專上學府，教研質素是最重要的一環，她表示：「優質的學院要有數個標準，第一是為社會培育有用的人才：教學方面，要以學生為本，學生都會希望在學院裏得到更好的學習體驗，所以我希望不論做甚麼都要以學生為本，為同學創造全人發展的條件。第二，我們也希望學生能對社會有所關顧，明白社會的需要。第五波疫情期間，我們的護理學生便到啟德長者暫託中心工作、做義工等支持社會上有需要的人士。最後就是訓練學生具備核心才能，如溝通、與人相處、全球視野、明白社會的需要、有批判思考能力、解決問題的能力等。」她認為，除專業知識外，全球視野、人際關係等對同學的未來發展同樣重要，所以院校除會提供本科課程外，亦會透過通識教育、領袖訓練等不同活動，孕育同學成為心繫家國並具國際觀的未來菁英。

與此同時，學院也積極提升科研水平，陳校長表示，東華學院現有學術團隊精於精神健康、癌症護理、醫療科技、醫療護理教育等研究，希望透過科研提升香港醫療健康體系的效率及質素，學院亦希望透過科研提升教學質素。陳校長解釋，優秀的師資亦是科研得以成功的另一關鍵，「很高興近年聘請到一群具潛力的教授，如人文學院院長陳自強教授、護理學院院長孫桂萍教授、護理學院教授林清教授、關耀祖教授等，他們同樣在科研上各具成就，有賴他們這群有經驗的學者帶領資歷淺的科研人員，才能令他們的科研有所提升。」

全球首位亞洲學者獲殊榮 研究水平達國際指標



一直醉心於教學和研究工作的陳校長，不單致力推動學院的學術研究，她亦不斷在學術研究上自我提升，最近就獲愛爾蘭皇家外科醫學院（Royal College of Surgeons Ireland, RCSI）護理及助產學院頒授同等院士（Fellow Ad Eundem），以表揚她對護理及助產專業的傑出貢獻。這次是學院自1784成立以來，首度有來自亞洲的學者獲得此榮譽，而陳校長更是香港首名獲獎學者。歷屆獲獎者包括世界衞生組織（WHO）秘書長譚德塞博士（Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世界衞生組織（WHO）衞生人力司司長吉姆‧坎貝爾博士 (Dr. Jim Campbell) 及國際護理協會（International Council of Nurses）前會長Judith Shamian博士等多位知名領袖。陳教授形容獲獎感覺美妙而謙卑，能與這些世界頂尖學者一起獲獎，與有榮焉。

愛爾蘭皇家外科醫學院開始時只專注在外科醫生的訓練，現時已發展成一間大學，科目擴大至護理、助產士、運動科學、牙醫及放射治療學等。陳校長表示，今次獲獎證明了學院科研的影響力已達至國際化。評審委員會會就獲獎人對行業的貢獻而決定是否頒予獎項。獲獎者需具國際知名度，可影響到世界健康發展；同時其學術研究水平要高於博士學位和應用；得獎人亦需在崗位內發揮領導能力，不只限於香港，還要到達國際層面。陳校長稱，很榮幸能與另一位來自台灣的教授代表亞洲首次獲得此獎項。「當然最開心莫過於可以成為香港第一位獲得此榮譽的學者，我希望藉此讓公眾知道學院具備相當的研究能力，我們的研究影響力不止於香港或中國，而是國際。」

▲ 着重教研相長的陳校長，不單致力於培育人才，在學術研科究方面亦取得想當的成就，早前更成為首位香港人獲頒愛爾蘭皇家外科醫學院護理及助產學院頒授同等院士榮銜。

再次榮登美國史丹福大學全球排名首2%科學家名單



此外，早前美國史丹福大學亦公布了2022年全球排名首2%科學家名單，今次東華學院學者繼續榜上有名。陳校長、護理學院院長孫桂萍教授、副院長（研究）林清教授再次上榜，醫療及健康科學學院署理院長司徒佩玉教授亦首次上榜，陳校長表示，今次再一次證明東華學院不單活躍於研究，而且努力的成果亦具有相當的影響力，眾教授能被史丹福大學選為全球排名首2%科學家，無疑是一種認可和鼓勵。

▲ 陳校長稱，東華學院學者多次榮登美國史丹福大學全球排名首2%科學家名單，證明學術研究成果具有相當的影響力，亦是一種認可和鼓勵。

加推最高港幣$6萬指定學科獎學金 協助有潛質學生升學



為孕育更多專才，東華學院一直為有需要的學生提供獎學金，「EduCare@TWC關愛育成在社區獎學金」便是其中之一。這項去年新推出的入學獎學金計劃，為合資格的學生提供高達港幣$6萬元的資助。今年獎學金的申請資格亦有所調整，文憑試考生、副學士及高級文憑畢業生只需達到入學要求並入讀指定課程，毋需自行申請及再經遴選，就可以獲得$3萬至$6萬港元不等的獎學金，其中部分課程扣除入息審查資助計劃（NMTSS）資助後，首年學費更可全免。

陳校長解釋：「疫情關係，令到不少學生因家庭經濟受影響而失去升學機會，而有部分非醫療健康相關的課程（如高級文憑課程）亦沒有政府的SSSDP(指定專業／界別課程資助計劃）資助，同學需要付上較高的學費。所以今次計劃便重點投放在這類課程上，希望可以幫助有心升學的同學繼續學業，連同政府NMTSS（Non-means-tested Subsidy Scheme for Self-financing Undergraduate Studies）資助金額，部分課程更可獲豁免首年全額學費。而如果同學來年成績優秀，累計總積點（cGPA）大於3.0便能繼續領獎學金，希望能發掘同學的潛能，鼓勵他們精益求精。」陳校長續指，自推出獎學金以來，一年級的新生人數增加了超過一倍，高年級入學率亦上升近2倍，成效頗為顯著。

除學生獎學金外，東華學院亦曾為社會大眾舉辦網上健康課程。陳校長表示希望能透過網上教育，提升大眾的身體及心理健康。「剛過去的3個月，我們做了正向心理學、中醫方法療理長新冠的網絡研討會等，所以我們接下來也會繼續舉辦。」她希望透過這次行動，可以同時鼓業界幫助市民提高健康意識以及提升自己的健康，實踐東華學院服務社會的宗旨。

三年級學生李妍靜：實踐課程讓我從嘗試中獲得經驗



我選擇東華學院的幼兒教育課程，是因為這裏有遊戲實驗室（Play lab），就像一個幼稚園的課室，令我們可從中嘗試和獲得實際的經驗。在這裡就讀了3年，令我更清楚知道自己未來的路向，希望將來也能從事幼兒相關項目如幼稚園老師。而獎學金可以幫我減輕負擔，雖然有家人幫助，但也不想加重家人的負擔。另外，院校亦為我們提供修讀急救課程的機會，有助於將來工作上的需要。

一年級學生霍詠希：課程讓我發掘到自己的潛能



我以前修讀工程，後來加入了一間非牟利機構工作。工作期間發現自己原來對幼兒教育很有興趣，所以便報讀了東華學院的幼兒教育課程。修讀了半年，發現自己對這範疇的興趣更大，因為學院會安排我們到幼稚園參觀和實習，加上老師的教育，令我覺得一位幼兒教育老師肩負的責任很大，讓我更有決心成為幼兒教育老師。將來我希望能從事與特別學習需要（SEN）方面相關的教育工作，因為我可以利用過往經驗，再加上在課程中學到的知識裝備好自己，然後在這領域發展。也很開心可以獲得獎學金的援助，令我可專注讀書。

獲納入「EduCare@TWC關愛育成在社區」入學獎學金計劃課程名單

如於2月28日或以前報讀，可於3月31日或之前獲知結果

詳情請參考學院網頁: www.twc.edu.hk

報名：www.twc.edu.hk/admission

1 此為新課程，將於2023/24學年開辦，有意報讀的同學請留意學院網頁

（特約）