東華學院加推「EduCare@TWC關愛育成在社區獎學金」 校長陳慧慈着重教研相長 培育學生肩負社會責任
「希望在我的任期內，學院可以在教育和科研等方面有所提升，得到政府、大眾、國家、世界認可。」自資院校東華學院校長陳慧慈表示，一直以來，學院無論在教育或科研方面都擁有出色表現，早前學院更獲得政府1千7百萬港元研究配對補助金，支持學院研究發展。此外，學院亦會強化「EduCare@TWC關愛育成在社區獎學金」獎學金，於多個指定課程提供高達6萬港元獎學金，繼續發掘有潛能的學生，培育成社會優質人才。
着重教研相長 不斷提升質素水平
由上任至今，陳校長一直致力於提升院校的教學質素和研究水平，她認為，作為一間優質的自資專上學府，教研質素是最重要的一環，她表示：「優質的學院要有數個標準，第一是為社會培育有用的人才：教學方面，要以學生為本，學生都會希望在學院裏得到更好的學習體驗，所以我希望不論做甚麼都要以學生為本，為同學創造全人發展的條件。第二，我們也希望學生能對社會有所關顧，明白社會的需要。第五波疫情期間，我們的護理學生便到啟德長者暫託中心工作、做義工等支持社會上有需要的人士。最後就是訓練學生具備核心才能，如溝通、與人相處、全球視野、明白社會的需要、有批判思考能力、解決問題的能力等。」她認為，除專業知識外，全球視野、人際關係等對同學的未來發展同樣重要，所以院校除會提供本科課程外，亦會透過通識教育、領袖訓練等不同活動，孕育同學成為心繫家國並具國際觀的未來菁英。
與此同時，學院也積極提升科研水平，陳校長表示，東華學院現有學術團隊精於精神健康、癌症護理、醫療科技、醫療護理教育等研究，希望透過科研提升香港醫療健康體系的效率及質素，學院亦希望透過科研提升教學質素。陳校長解釋，優秀的師資亦是科研得以成功的另一關鍵，「很高興近年聘請到一群具潛力的教授，如人文學院院長陳自強教授、護理學院院長孫桂萍教授、護理學院教授林清教授、關耀祖教授等，他們同樣在科研上各具成就，有賴他們這群有經驗的學者帶領資歷淺的科研人員，才能令他們的科研有所提升。」
全球首位亞洲學者獲殊榮 研究水平達國際指標
一直醉心於教學和研究工作的陳校長，不單致力推動學院的學術研究，她亦不斷在學術研究上自我提升，最近就獲愛爾蘭皇家外科醫學院（Royal College of Surgeons Ireland, RCSI）護理及助產學院頒授同等院士（Fellow Ad Eundem），以表揚她對護理及助產專業的傑出貢獻。這次是學院自1784成立以來，首度有來自亞洲的學者獲得此榮譽，而陳校長更是香港首名獲獎學者。歷屆獲獎者包括世界衞生組織（WHO）秘書長譚德塞博士（Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世界衞生組織（WHO）衞生人力司司長吉姆‧坎貝爾博士 (Dr. Jim Campbell) 及國際護理協會（International Council of Nurses）前會長Judith Shamian博士等多位知名領袖。陳教授形容獲獎感覺美妙而謙卑，能與這些世界頂尖學者一起獲獎，與有榮焉。
愛爾蘭皇家外科醫學院開始時只專注在外科醫生的訓練，現時已發展成一間大學，科目擴大至護理、助產士、運動科學、牙醫及放射治療學等。陳校長表示，今次獲獎證明了學院科研的影響力已達至國際化。評審委員會會就獲獎人對行業的貢獻而決定是否頒予獎項。獲獎者需具國際知名度，可影響到世界健康發展；同時其學術研究水平要高於博士學位和應用；得獎人亦需在崗位內發揮領導能力，不只限於香港，還要到達國際層面。陳校長稱，很榮幸能與另一位來自台灣的教授代表亞洲首次獲得此獎項。「當然最開心莫過於可以成為香港第一位獲得此榮譽的學者，我希望藉此讓公眾知道學院具備相當的研究能力，我們的研究影響力不止於香港或中國，而是國際。」
再次榮登美國史丹福大學全球排名首2%科學家名單
此外，早前美國史丹福大學亦公布了2022年全球排名首2%科學家名單，今次東華學院學者繼續榜上有名。陳校長、護理學院院長孫桂萍教授、副院長（研究）林清教授再次上榜，醫療及健康科學學院署理院長司徒佩玉教授亦首次上榜，陳校長表示，今次再一次證明東華學院不單活躍於研究，而且努力的成果亦具有相當的影響力，眾教授能被史丹福大學選為全球排名首2%科學家，無疑是一種認可和鼓勵。
加推最高港幣$6萬指定學科獎學金 協助有潛質學生升學
為孕育更多專才，東華學院一直為有需要的學生提供獎學金，「EduCare@TWC關愛育成在社區獎學金」便是其中之一。這項去年新推出的入學獎學金計劃，為合資格的學生提供高達港幣$6萬元的資助。今年獎學金的申請資格亦有所調整，文憑試考生、副學士及高級文憑畢業生只需達到入學要求並入讀指定課程，毋需自行申請及再經遴選，就可以獲得$3萬至$6萬港元不等的獎學金，其中部分課程扣除入息審查資助計劃（NMTSS）資助後，首年學費更可全免。
陳校長解釋：「疫情關係，令到不少學生因家庭經濟受影響而失去升學機會，而有部分非醫療健康相關的課程（如高級文憑課程）亦沒有政府的SSSDP(指定專業／界別課程資助計劃）資助，同學需要付上較高的學費。所以今次計劃便重點投放在這類課程上，希望可以幫助有心升學的同學繼續學業，連同政府NMTSS（Non-means-tested Subsidy Scheme for Self-financing Undergraduate Studies）資助金額，部分課程更可獲豁免首年全額學費。而如果同學來年成績優秀，累計總積點（cGPA）大於3.0便能繼續領獎學金，希望能發掘同學的潛能，鼓勵他們精益求精。」陳校長續指，自推出獎學金以來，一年級的新生人數增加了超過一倍，高年級入學率亦上升近2倍，成效頗為顯著。
除學生獎學金外，東華學院亦曾為社會大眾舉辦網上健康課程。陳校長表示希望能透過網上教育，提升大眾的身體及心理健康。「剛過去的3個月，我們做了正向心理學、中醫方法療理長新冠的網絡研討會等，所以我們接下來也會繼續舉辦。」她希望透過這次行動，可以同時鼓業界幫助市民提高健康意識以及提升自己的健康，實踐東華學院服務社會的宗旨。
三年級學生李妍靜：實踐課程讓我從嘗試中獲得經驗
我選擇東華學院的幼兒教育課程，是因為這裏有遊戲實驗室（Play lab），就像一個幼稚園的課室，令我們可從中嘗試和獲得實際的經驗。在這裡就讀了3年，令我更清楚知道自己未來的路向，希望將來也能從事幼兒相關項目如幼稚園老師。而獎學金可以幫我減輕負擔，雖然有家人幫助，但也不想加重家人的負擔。另外，院校亦為我們提供修讀急救課程的機會，有助於將來工作上的需要。
一年級學生霍詠希：課程讓我發掘到自己的潛能
我以前修讀工程，後來加入了一間非牟利機構工作。工作期間發現自己原來對幼兒教育很有興趣，所以便報讀了東華學院的幼兒教育課程。修讀了半年，發現自己對這範疇的興趣更大，因為學院會安排我們到幼稚園參觀和實習，加上老師的教育，令我覺得一位幼兒教育老師肩負的責任很大，讓我更有決心成為幼兒教育老師。將來我希望能從事與特別學習需要（SEN）方面相關的教育工作，因為我可以利用過往經驗，再加上在課程中學到的知識裝備好自己，然後在這領域發展。也很開心可以獲得獎學金的援助，令我可專注讀書。
獲納入「EduCare@TWC關愛育成在社區」入學獎學金計劃課程名單
如於2月28日或以前報讀，可於3月31日或之前獲知結果
詳情請參考學院網頁: www.twc.edu.hk
報名：www.twc.edu.hk/admission
1 此為新課程，將於2023/24學年開辦，有意報讀的同學請留意學院網頁
（特約）