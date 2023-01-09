【清盤破產】卓悅旗下公司遭頒令清盤　創辦人葉俊亨亦被頒令破產

▲ 卓悅主席葉俊亨。（資料圖片）

卓悅控股（00653）旗下合豐隆有限公司（前稱卓悅化粧品批發中心有限公司），早前遭兩間債權人公司入稟呈請清盤，高院今(9日)進行清盤聆訊，正式頒令公司清盤。至於卓悅創辦人葉俊亨早前亦被呈請破產，破產聆訊今於高院進行，葉未有到庭，法官正式頒令破產。

呈請公司為日景投資有限公司及彬裕投資有限公司，被呈請清盤的公司為合豐隆有限公司（前稱卓悅化粧品批發中心有限公司）。法官指公司未有履行法庭判決，涉及款項390萬，並要求押後清盤聆訊3周，以商議和解方案。法官指公司卻未有提出具體和解方案，缺乏良好理由押後聆訊3星期，因此拒絕申請，並正式頒下清盤令。

另外，連鎖化妝品店卓悅創辦人葉俊亨夫婦及兒子，早前遭1間公司入稟高院呈請破產，高院今處理葉之破產聆訊，葉未有到庭，法官正式頒下破產令。

資料顯示，早前葉俊亨及其妻兒鍾佩雲和葉韋彤，分別遭1間公司入稟呈請破產。根據司法機構網頁顯示，其妻兒之破產呈請聆訊，已排期於2月7日進行。

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記者：林育慧