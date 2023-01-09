【排便習慣】如廁久坐玩手機易生痔瘡　醫生揭超過1個時間大便縮回結腸【附通便食物】

▲ 如廁久坐玩手機易生痔瘡，醫生揭超過1個時間大便縮回結腸。（iStock圖片）

現代人機不離手，甚至去廁所都會玩電話。不過，有醫生提醒，在馬桶上久坐容易便秘，更指若超過一定時間，大便容易會縮回結腸，令下一次排便時，糞便更乾硬、難排出，可導致痔瘡形成。

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台灣大腸直腸外科醫生陳威佑在Facebook專頁發文，指根據一份問卷統計，訪問了500名年輕男性，當中，習慣在馬桶上閱讀的人士，較多機會感到便秘。

他亦引述另外一項研究，評估痔瘡患者如廁時間長短的關係，發現如廁時間與痔瘡發生有正相關性。研究推測，在廁所內可讓人放鬆，更容易「醞釀」產生便意，令排便更順暢。不過，久坐在硬的廁板上，會導致直腸或肛門靜脈產生壓力，容易患上痔瘡。

陳威佑引述匹茲堡大學的胃腸病學及肝臟病學精神病學醫學博士Gregory Thorkelson指出，腸道蠕動使糞便移動到直腸，會刺激排便的衝動，此時應盡快去廁所，在15分鐘內將大便排出，如沒有適時排出，大便容易會反蠕動縮回結腸，這會導致下次排便時，糞便更乾硬、難排出，可導致痔瘡形成。

陳威佑表示，在廁所放空一下確實能舒緩壓力，但在馬桶上坐太久，會導致生痔瘡或令症狀更嚴重。他提醒，如有痔瘡問題，應盡早求醫。

中醫推介6款水果潤腸通便

本港註冊中醫師梁尹倩（Cinci）曾於Facebook專頁「CheckCheckCin」發文，指工作忙碌、壓力大、久坐人士，飲食習慣多肉少菜、多吃刺激性食物人士，生痔瘡的機會也較高。要預防及在痔瘡形成初期改善情況，也需從飲食著手，為此她推介6款有助通便的水果。

梁醫師列出麒麟果、火龍果、香蕉、無花果、木瓜、水蜜桃這6種水果的性質、功效及食用宜忌。

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內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」。

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責任編輯：羅嘉欣