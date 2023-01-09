【萬千星輝頒獎典禮2022】首度稱帝感激太太背後付出　陳山聰：繼續努力做得比以前更好

▲ 陳山聰為今屆出爐視帝。

《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚（1月8日）舉行，當中入行30年的陳山聰憑劇集《金宵大廈2》首度封帝！

頒獎典禮後，他接受TOPick訪問直言沒想過奪得「最佳男主角」獎，謙稱以為自己最多獲「我最喜歡電視男角色」，同時一向貪靚的他直言為奪得「最佳衣著男藝人」大感高興：「好開心以可攞到我最想要嘅『最佳衣著』，呢兩個獎對我嚟講好緊要。」

【萬千星輝頒獎典禮2022】視帝大熱陳山聰抱平安心 李施嬅與好拍檔打扮合襯

▲ （陳慧安 攝）

獎項是一個警惕

陳山聰再次答謝公司的幕後團隊、《金宵大廈2》拍檔李施嬅、所有投票他的觀眾和粉絲，以及跟他合作給予機會的監製。

山聰認為得獎好多因素，謙稱自己靠好彩：「台上講要由失敗企番起身，今日攞到呢個獎但我唔覺得我成功，只係步向成功，以後一定繼續努力，邁向最成功嘅的一步。呢個獎係警惕、提醒住我要更加努力，做得比以前更好。」

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感謝太太默默付出

山聰更藉此感謝太太做背後的女人，讓他可放心追夢：「個獎絕對係送畀我太太同個仔，冇太太多年來嘅支持，等我無後顧之憂好努力去工作。」

他最後衷心表示：「佢嘅功勞好大，背後出咗好多力，到尋晚仲提醒叫我唔好咁緊張，無論點都好以後會更加努力。」

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記者：游艾維、陳曉柔

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