【一門四傑】家族顏值高大哥是消防隊長二哥做機師　吳偉豪奪男飛躍：俾到成績父母睇

▲ 吳偉豪今次向父母有交代！

憑住無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「朱凌凌」一角而成功入屋的吳偉豪 (Ricco)，昨晚(8日)在TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》奪得飛躍進步男藝員獎項。入行7年的他坦言「爸爸媽媽好鍾意睇成績，希望今次真係俾到成績佢哋睇！」

▲ 左起大哥、Ricco、二哥與細佬。

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其實吳偉豪有壓力是有原因，因為家中兄弟均有成就，大哥是香港消防處消防隊長，大隻有型；二哥則是靚仔飛機師，而Ricco的弟弟仍在求學階段也是一名part-time model，顏值不輸給哥哥，父母都是公務員。

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國際學校畢業

而吳偉豪父母也用心培育他們4兄弟，Ricco就畢業於港島中學，是港島區的國際學校，全年學費達$122,900，因為鍾意演戲，他放棄升學，投考第28期無綫電視藝員訓練班，但2個哥哥及弟弟都太叻，他自知只得中學畢業，學歷不高，所以早前重返校園修讀副學士工程系。

吳爸爸勇敢追夢

而吳偉豪的爸爸吳大強，雖然已經年屆70，但仍然勇敢追夢，參加TVB綜藝節目《中年好聲音》，成為年紀最大的參賽者，當時，吳大強獻唱英文歌《Unchained Melody》，仍然中氣十足，大晒震音及高音，表現亮眼，評審肥媽大讚：「好多人可能話佢好多震音，但唔震音點唱呢隻歌啫，佢用舊嘅Way唱番舊嘅歌，Feel到佢嘅Passion。」而另一評審周國豐則指感受到吳大強心中有團「17歲的火」，更令他憶起亡父：「我爸爸喺我好細個就已經離開咗，好多謝你頭先嘅2分幾鐘，令我有番同爸爸嘅回憶。」

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Ricco雖然年紀輕輕就奪得男飛躍，不過其人生不是沒有挫折，早前網上流傳了一段疑似他沖涼自拍的不雅影片，與他平日的健康形象反差極大，當時Ricco成為了新聞人物，因為事件他更「潛水」了一段短時間，幸好最終沒有影響星途。

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責任編輯︰王明芳