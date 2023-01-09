【藥物荒】女子疑盲搶藥　1人掃光45盒喉糖清空貨架惹眾怒

▲ 女子疑盲搶藥清空貨架，1人掃光45盒喉糖。

藥物搶購潮令市面傷風感冒、退燒止痛藥物持續陷入清空狀況，令不少市民叫苦連天。近日便有人影到有女子不顧他人所需，於一間大型連鎖藥房，以一人之力便將藥房內數十盒喉糖悉數掃走，並放到收銀處枱頭付款，令排在女子身後的市民都為之咋舌，於是將情況拍下。事件曝光後，不少網民均斥責有關行為非常自私，又認為此風不可長，建議日後每人限購一盒藥物。

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根據facebook專頁「中女講呢啲」，版主一幅從朋友傳來的照片可見，一名全身黑色打扮的女子於大型連鎖藥房大手入貨並於收銀櫃位付款的畫面。帖文又寫道該女子「口音唔純正」，而經職員點算後，竟發現她一人已買了多達45盒喉糖，排在女子身後的友人見到此情此景時，當下為之側目。

▲ 1名黑衣女子於連鋇藥房將喉糖清空，總數達45盒。（「中女講呢啲」FB圖片）

版主亦因此有感而發指「家下真係乜都搶」，又聽聞「尿片、止疴藥」已斷哂貨，希望消費者要自律之餘，亦建議「藥房都應該要留意，限定每人購買呢類產品嘅數量，以防啲自私精或炒家大量入手，有需要嘅人士真係冇哂藥救急」。

事件曝光後，有關帖文隨即被多次轉載，大量網民均批評盲搶行為十分自私，「唉！畀呢啲人累死，咩都搶」、「買自己需要嘅唔得嘅，係要出嚟搶晒貨架啲貨」，但亦有人指藥房職員亦有責任，質疑為何允許有人這樣掃貨。

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責任編輯：羅嘉欣