【飛狐外傳】呂良偉相隔37年再參演《飛狐》　何潤東留「二撇雞」激罕演大反派

▲ 《飛狐外傳》

由秦俊杰、梁潔、邢菲、林雨申主演的內地武俠劇《飛狐外傳》接棒《輕∙功》於今晚（1月9日）播出。

該劇改編自金庸同名小說《飛狐外傳》，劇情講述胡斐（秦俊杰飾）一直視武林第一高手苗人鳳（林雨申飾）為殺父仇人，在復仇路上，先後遇上惡霸鳳天南（黑子飾）女兒兼天山派女俠袁紫衣（梁潔飾），以及毒手藥王弟子程靈素（邢菲飾），並譜出淒美愛情故事。

早前《飛狐》於內地播出後掀起熱討，其中「#飛狐外傳#」微博話題閱讀量累計高達5.3億！而在TVB在1985年版《雪山飛狐》演胡斐的呂良偉，此次亦客串飛馬鏢局總鏢頭馬行空一角。

另外，TVB邀請當年《雪山飛狐》主題曲原唱之一的呂方，夥拍新生代歌手譚嘉儀翻唱同名主題曲《雪山飛狐》。

▲ 呂良偉演飛馬鏢局總鏢頭馬行空。

秦俊杰險遭梁潔捅傷

值得一提，《飛狐外傳》導演連奕名曾為多部內地電影任武術指導，故劇中十分注重動作設計。

其中一人分飾「胡斐」及其父「胡一刀」兩角的秦俊杰，表示對於開場胡一刀和苗人鳳的懸崖對戰最為深刻，他說：「那場戲是我覺得最狂野，因為我們許多耍刀動作厚重感和力量感都更強，加上為了研究胡家刀法，我們套了很多南刀招式及抹刀法。」

首次演出金庸作品的秦俊杰又直言，因擔心辜負「金庸迷」期望而倍感壓力，故事前做足功課：「金庸在全中國有很多書粉，我怕把這部著作給毀了。」

▲ 何潤演田歸農。

何潤東突破形象

同樣是首演金庸作品的何潤東，則罕有地扮演大反派，造型方面亦突破以往青靚白淨形象，戴耳環兼留「二撇雞」，邪氣十足。何潤東受訪時，笑稱希望觀眾能看到更人性化的「新版田歸農」。

至於人稱「甜劇女王」的梁潔則飾演武功高強的袁紫衣，對於甚少武打經驗的她來說確實頗具挑戰性，故開拍前專誠跟專業武指進行了長時間特訓，包括學刀法、八卦掌及鞭子等。

▲ 梁潔演袁紫衣。

幾乎誤傷拍檔

梁潔認為大家互相配合最重要：「不論我一個人、或是我和胡斐兩個人跟很多人打，稍有不注意，對方的刀槍可能就會傷到你，所以不僅要打得漂亮，還要注意敵人的刀槍。」

她坦言一開始拍打戲時動作不太自如，更多番差點誤傷拍檔秦俊杰，對此秦笑道：「總覺得自己要被她捅到的感覺。」

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