【夫妻相處】老公被寵慣不做家務污糟碗碟堆滿鋅盤　太太忍無可忍想離婚

▲ 收工返到屋企見到個鋅盤堆滿污糟碗碟又真係會火都嚟…

雙職夫婦，因做家務易起衝突，有人妻網上發文，呻老公自小被寵慣不愛做家務，只會在假日時掃地及拖地，其餘家務懶理，但她每天下班回家看到廚房的鋅盤堆滿污糟碗碟，即冒名火起，為此事同老公鬧過無數次，更冷戰多回，她忍無可忍想離婚，慨嘆：「結婚即將滿12年，往後還是這樣的日子嗎？」

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該名人妻日前在facebok的毒姑九賤婆媳討論區發帖，表示自己不是嫁入豪門，也不是好門，剛結婚的4年是住在奶奶家，她體會了傳統家庭的生活，但因為當時太年輕，又要工作，回家後就跟大嫂一起洗全家人的碗，終於跟家裡的人有了衝突，同時患上憂鬱症同躁鬱症，

因為當時的年輕，在工作跟家裡有了衝突，也有憂鬱症跟躁鬱症的狀況，於是就跟先生搬出來住…

兩夫婦在外租屋住，至今已有7年多，但人妻無奈指，當日一開始搬出來住時，大家沒有講好家務的分配，

或許是一開始沒把家裡的家務調配好，豬隊友就只在假日時會掃地拖地，其餘的家務事一概能不碰就不動手。

夫婦倆都有工作，也會分擔屋企的支出，但人妻每天下班回家看到廚房的鋅盤堆滿用過的污糟碗碟，冒名火便起，

每天下班完回家看到廚房這樣，火就上來身心靈疲憊，為這件事不知吵過多少回冷戰幾回。

人妻續指，因為老公的原生家庭就是不用做家務，都是被媽媽服侍，就算他們搬出來住也是換湯不換藥，她不想再這樣下去，

我一直在想還有辦法繼續這樣的日子嗎？已經結婚即將滿12年，往後還是這樣的日子嗎？

貼文一出，即掀起熱議，有網民建議樓主應該買部洗碗機，「洗碗機比老公有效率」；有網民建議樓主不要洗，改買外賣或用即棄餐具，樓主回覆網民表示曾經有這個想法，「我是有這樣想過，但現在租房的位置在山上，不可能每天吃外食，乾脆用免洗餐具好了！但垃圾跟回收也都是我在丟！」她下班回家又要煮飯又要洗碗，她指夫妻之間應該互相幫忙、溝通理解，但他老公沒有做到這點！

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責任編輯︰王明芳