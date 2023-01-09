【升學出路】兩度重考DSE掹車邊入U　大三生副修科肥佬氣餒︰退學求其搵份工

▲ 有女大學生因副修科不合格而感到氣餒，甚至有退學工作的想法。

大學畢業就業是否較理想？一名本港女大學生於社交平台分享，她曾兩度重考中學文憑試（DSE），才能升讀大學，現時大三的她卻因副修科不合格而感到氣餒，甚至有退學工作的想法。她自覺力有不逮，可是家人期望她能大學畢業。

家人盼大學畢業脫貧

該名女大學生近日於網上討論區Dcard以「人生第一次攞F，已崩潰」為題發帖，自覺並非讀書材料，重考DSE兩次終入讀香港城市大學，但她認為只因「疫情收低咗，好彩入U」。她現在讀至城大三年級下學期，但最近副修的會計科考得F，有感拉低GPA成績，因此想退學。她表示︰

正常我呢個歲數已經出面返緊full time，但屋企人好想我U grad搵工脱貧，但覺得自己grad唔到。

女大學生透露出身單親家庭，父親早已離開家庭，沒再供養他們，一家多年來靠親戚接濟。她對現況感到迷茫，早想過「求其搵份普通工」，卻沒勇氣向媽媽說出口。她一直期盼入到「八大」，待大學畢業後找一份穩定的工作養家︰

我真係冇乜偉大理想，只係想求其搵份工過生活。我覺得人生唔一定要讀大學，所以其實想quit U好耐，但一直唔知點面對屋企人。

她分享，有中學同學「三大」畢業做保險，有的去外國讀書後入「Big Four」（四大會計師事務所），認為「最後都係睇自己造化」。

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網民勉勵捱多一年

不少網民紛紛給予意見，有網民建議她只差一年就大學畢業，不要退學免得浪費心機。另有網民指出，她只是副修其中一科F，不用太在意，可以在其他科目努力搶分。網民表示，「Year 3就捱多一年啦，而家quit太嘥啦」、「一個sem咋，minor咋，一科咋」、「讀完書出到嚟，成績is nothing」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳