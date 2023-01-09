【減肥大作戰】三太樊亦敏頒獎禮騷性感極限　不靠運動3招減40磅Fit到漏油

▲ 樊亦敏在頒獎禮上展性感極限，身型Fit爆。

《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚（1月8日）圓滿結束，現年51歲的樊亦敏憑《愛‧回家之開心速遞》三太「白天娥」一角，成功奪得「最受歡迎電視女角色」。負責頒獎的黃日華大讚樊亦敏瘦了很多，其實樊亦敏曾因壓力百病纏身，導致體型暴漲，在成功尋獲適合自己的減肥之道後，才重拾完美身段，成功減去40磅。

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樊亦敏昨日以一身貼身V領晚禮服亮相紅地毯，她受訪時指禮服是由「風少」陳浚霆幫忙尋找的形象設計師所提供，又稱是自己的「（性感）極限」。1991年參選港姐並奪得「最上鏡小姐」名銜的樊亦敏外貌標緻，但她也曾經歷體型暴漲的時刻。

樊亦敏曾表示，自己近年因壓力致免疫系統出問題，加上受哮喘病、低血糖及水腫困擾，更患上杏仁過敏症，百病纏身。在拍攝《金宵大廈2》時就因過敏症導致她肥腫難分，包包面十分明顥，高峰期時的體重達71kg（約156磅）。

許多人減肥時會做大量運動，樊亦敏卻因身體循環差，過量運動反而會導致毒素無法排出體外，令身體更肥。因此，在治療過敏症後，她先從飲食落手，改善飲食習慣及配合營養師餐單，以健康方法慢慢減磅，並成功減至53kg（116磅）。而她亦理解到，鹹、甜味重的食物會加重身體負擔，因此會戒口或少量吃薯片糖果。

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聆聽身體所需

樊亦敏按自身經驗分享減肥觀念，指不是一種方法能適合任何人，不能隨意跟從適合別人的方法，應先了解自己身體狀況。她認爲最重要是尋找專業人士，了解自己身體爲何肥胖、水腫；按照身高年齡找出屬於自身的脂肪率、肌肉比例。若進行運動，她認爲不要強迫自己在開始時過於激進。應要留給身體適應期，運動方案循序漸進，才能堅持下去。

她也曾表示，保障身體健康是一種投資。要保持心境開朗，吃有營養食物，並做到適當進食、睡眠、運動，幫助身體達到健康的脂肪及肌肉水平。不要極端偏激減肥，因懂得愛護自己是很重要。

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責任編輯：羅嘉欣