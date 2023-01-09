【結婚難題】月光族女友擬婚後辭職做少奶奶　港男擔心壓力大︰想旨意晒我養家

▲ 一名港男在網上大呻，其月光族女友打算婚辭職靠他養，令他對未來感到擔憂。

香港生活指數在全球名列前茅，家庭經濟壓力大。一名港男在網上發文訴苦，指女友是一名沒有儲蓄習慣的「月光族」，每月都會花光人工，卻打算在兩人結婚後辭職當少奶奶，令他不禁擔心結婚後會養家壓力大增，故徵詢網民意見。

該名港男日前在香港討論區以「女朋友諗住結婚之後辭職靠我養佢」為題發帖文，表示對婚後的生活感到擔憂，他形容女友「平時咩都無所謂」，但缺點是大花筒，每月會花光薪金，又沒有理財，是一名月光族，「對將來嘅規劃都旨意晒我」，想不到女友更打算婚後不再工作。

雖然我成日都話以後會養佢，亦都諗住娶佢。唔知係唔係因為我成日咁樣講，女朋友話諗住結婚之後就唔做嘢，辭職等我養佢做少奶奶。

或許平時只是說說，到殺到埋身就知驚。港男得悉女友的想法後感到擔憂，雖然兩人未打算生兒育女，但一份糧兩份使都有經濟壓力。

如果佢真係唔做嘢，咪日日遊水（手）好閒？得返我一個人掙錢但兩個人一齊使，養家嘅壓力真係好大。兩個人一齊為頭家努力唔係更好咩？

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網民︰你講過養佢嘛

有關帖文隨即引起網民熱議，有人認為女友的要求合理，「你講過養佢，難怪佢咁諗喎」、「結婚之後還要老婆工作那不如不結婚啦」；有網民則建議他應該盡快向女友坦白，「真係接受唔到就要當面同佢講」、「認真向佢表明老婆唔工作，以香港生活指數真係攪唔掂，仲要留錢退休」。

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責任編輯︰王明芳