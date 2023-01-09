【獨當一面】喇沙畢業捱足16年擔大旗主持頒獎禮　周奕瑋大膽截停林敏驄發言

▲ 周奕瑋一人擔大旗主持台慶頒獎禮。

《萬千星輝賀台慶2022》今年主題是「機會是留給追夢的人」，以往大騷必有的鄭裕玲（Do姐）離巢，今年由周奕瑋擔大旗做主持，一人Solo。

在TVB捱足16年的他，終於有機會發圍，他的開場白感動全場，主持表現都相當亮眼，資料豐富，一一講出台下演員的辛酸與經歷，成功非僥倖，他坦言事前做足準備工夫，因為一人主持，他深明一個道理，只能靠自己亦都冇人能夠救到佢！

▲ 周奕瑋表現亮眼。(受訪者提供)

周奕瑋獨自主持台慶頒獎典禮，他開場就說：

大家好，我知我呢刻企喺度，好多人會問呢個問題，呢個邊個呀？點解會係佢？佢憑乜嘢呀？老實講吖，呢個問題我問咗自己好耐，我憑乜嘢呀？口才呢，今晚主持入圍都冇，高大我唔係，靚仔我唔係，我諗咗好耐好耐，直至我睇到今晚頒獎禮主題嗰一刻，我搵到答案，因為『機會留畀追夢嘅人』。我點追夢法，我係06年加入TVB，直至今日，我都做緊娛樂主播嘅工作，做足16年，見證好多小明星變大明星，變視帝變視后。當然我仲見證好多人，佢哋仲等緊一個機會，話佢哋陪緊跑，甚至乎話頒獎禮係欠佢哋一個交待。但大家都無放棄追夢，相信機會係下一個出現，有機會就要把握。

事前做好準備

而周奕瑋事前更做好準備，記住很多藝員的背景資料，介紹每位由低做起的藝人，說到吳幸美做街訪被人多番拒絕時，她甚有共鳴感動爆喊，而台下曾志偉亦眼濕濕。

▲ （陳慧安 攝）

周奕瑋完騷後接受TOPick記者的訪問，他表示一開始知道要一個人主持時，已經好緊張！講出第一段開場白已經好大壓力，全靠台下藝員同事拍手支持：

係咁俾鼓勵我，真係好幫到手，令到我個刻係感動大過緊張，之後就唔記得咗緊張。

對於頒發「最佳劇集」時，他硬Cut林敏驄的發言，留時間給劇集的監製講得獎感言，問到會不會激嬲林敏驄？他說：

其實我都好想繼續聽驄哥同其他演員分享感受，但係作為當刻嘅主持，時間管理都係我好大嘅責任，加上幕後團隊都出咗好多力，所以都好想將僅餘嘅時間，俾機會幕後分享下，我絕對相信驄哥會明白、唔會介意嘅。

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展示過人記憶力

周奕瑋雖然一人唱獨腳戲，但過程絕不悶場，而且非常流暢，過程中展示出他過人的記憶力。

他坦言事前睇晒所有劇集，做足功課:「可能睇咗最後未必派得上用場，但一開始知道今年嘅頒獎禮會係呢一個模式，我已經知道資料搜集係好緊要嘅一環，加上亦都唔知臨場會發生咩事，亦都唔會有人救到我，所以一定要自己袋住好多資料。另外就再加埋平日做娛樂主播嘅資料庫，都幫到好多手。」

▲ （陳慧安 攝）

問到有否刻意背稿？周奕瑋說根本很難背到稿，一定要靠自己「執生」，「其實大Show 啲稿每一刻都改緊、通常都改到最後一刻，甚至開緊騷都繼續改，好似本身我以為大王（安德尊)行紅地氈都會着西裝，但最後見到佢着禮服，所以我段稿都即刻改動左。」他補充說：

加上其實演員經歷是真實，我只係以導航身份將佢哋過去嘅故事話俾觀眾知，所以當啲故事係真實、有血有肉嘅時候，自然講到俾觀眾聽，我都無刻意背稿。

畢業於喇沙書院

周奕瑋畢業於名校喇沙書院，再升入香港理工大學主修語言及傳意學，06年加入TVB，07年到東京國際大學日本語學校進修，考獲日本語能力測試N1資格後返港，及後經常主持日本旅遊相關的節目。

談及與日語的緣份，他指是由於中學時打機而去學習日文，他早前接受訪問時，就分享自己用「聯想記憶法」及「睡前5分鐘溫習法」去讀書:「我會作一個超現實嘅幻想故仔，務求將啲重點串埋佢，咁當記得故仔時，就會自然記得內容喇」。

喇沙書院人才輩出，是香港的傳統名校，舊生以身為「喇沙仔」為榮。

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記者：陳麗薇