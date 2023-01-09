消委會「虎年十大消費新聞」選舉大抽獎 頭獎HK$5,000今天開始接受登記

2023年新景象，新年齊抽獎！為推動公眾關注消費權益，消費者委員會每年均舉辦「十大消費新聞」選舉，並送出豐富的獎品與市民迎新歲。「虎年十大消費新聞」選舉大抽獎於今天（1月4日）開始接受登記，凡年滿18歲的香港居民均可透過活動專設網頁進行網上投票，並參加抽獎。

隨著各行各業逐步恢復正常運作，各類消費議題再次引起大衆關注，候選的消費新聞不少都與疫情相關，包括消委會推出快測包網上搜尋器、飛機航班突然取消、健身中心與旅行社結業、消費券增設不同支付平台、演唱會門票訂購系統擠塞、網購盛行私隱政策惹爭議，以及政府增加膠袋徵費等等。作爲消費者，消費議題絕對與你息息相關，請即投選過去一年你認為市民最關注的消費新聞大事，更有機會贏取頭獎HK$5,000禮品卡。

網上投票大抽獎由2023年1月4日至1月24日舉行。活動共分3個階段，每階段設10名安慰獎，每名幸運兒可獲得價值HK$200的禮品卡。參加者只需參加其中一個階段，即可自動進入終極大抽獎，頭獎、二獎和三獎分別為HK$5,000、HK$3,000及HK$2,000禮品卡。

另外，參加者亦會投選出「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」消費新聞，猜中各主題組別得票最高新聞的其中3位幸運兒，每人可獲HK$1,000禮品卡 。



消委會「虎年十大消費新聞」投票活動

第一階段：2023年1月4日至10日

第二階段：2023年1月11日至17日

第三階段：2023年1月18日至24日

一撳即投

*條款及細則請參閱官方抽獎網站。

推廣生意的競賽牌照號碼： 56469