【一語成讖】21歲KOL騎電單車遭衝撞慘死　7日前發文成死亡預言

▲ 美男KOL騎電單車遭衝撞慘死，7日前發文成死亡預言。

珍惜生命，安全駕駛。重慶日前發生一宗嚴重電單車相撞事故，造成4人當場慘死。其中一名死者被證實為年僅21歲的美男KOL，他在事發7日前的一則帖文，也被網民喻為「死亡預言」。

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綜合内地媒體報道，事故發生於重慶市江北區聚賢岩隧道。一輛重型機車和一輛越野電單車高速相撞，造成騎車4人當場死亡。其中，21歲死者莊慕卿是一名抖音KOL、創作歌手，也是電單車愛好者，常在抖音分享騎車影片，擁6萬多名粉絲群。據資料稱，他當時騎乘「KTM 1290 Super Duke重型機車」，後座載有一名女性友人，在相撞一刻正以時速160公里加速行駛。

而與其相撞的是一輛同樣雙載的無牌越野電單車，搭乘者更是年僅16歲，事發時疑似違反交通規則逆向行駛，同時還進行「翹孤輪」炫技，結果迎面撞上莊慕卿正加速中的重型機車，雙方閃避不及導致憾事。

從事發後路經的市民拍攝影片可見，隧道内散落滿地電單車碎片，路兩邊分別有1名女性及一對男女，肢體扭曲躺在地上。隧道外，有電單車猛烈起火，路邊躺有一名穿戴護具完好的男性，正是網紅莊慕卿。有在附近散步的民眾表示，事發時聽到一聲巨響，到現場便發現一輛電單車正在燃燒，4名傷者分散躺在地上。最終，4人經緊急送醫後，仍傷重不治。

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事發7日前發文「死亡預言」

事故曝光後引起網民關注。有人發現莊慕卿在事發7日前發佈於抖音的一則帖文寫道：

以後我們的墳離得近一點吧，晚上還能一起出去玩。

一些網民認為莊慕卿這句話，似在向同樣因電單車事故身亡的23歲抖音女網紅、被稱作黑絲女神的「小魚愛吃魚」喊話。結果竟成「死亡預言」，惹不少粉絲心痛留言：

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責任編輯：羅嘉欣