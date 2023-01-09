【新冠肺炎】許樹昌：短期內確診人數增　打3針死者呈升勢籲定期補針

▲ 短期內確診人數增多，打3針死者呈升勢籲定期補針。（資料圖片）

疫情不穩下，中港昨(8日)起實施首階段免檢疫通關，專家指預期本地確診數字在短期內必定會上升，重症及死亡個案也有可能增加。最近死亡個案中，已接種打3針新冠疫苗的死者呈升勢，專家估計基於不少人接種第3針至今已超過6個月，效力漸減退，提醒高危群組要補打第4針。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（9日）在商台節目表示，近日分析醫院管理局的數據，發現已打3針新冠疫苗的死者數目擴大，相信大部分人打第3針已逾半年，免疫水平開始下降，呼籲長者及免疫系統較弱的高危群組，在接種第3針後3個月，應接種第4針加強劑，而一般市民可以在接種第3針半年後打第4針。

許樹昌稱家人曾確診，但自己未曾感染，曾特意除下口罩與家人聊天，但仍無受感染，未知是否基於已打第5針有關。

另外，海外旅客入境需符合疫苗接種要求，但內地人入境沒有相關要求，他認為，政策上應該看齊，開關後要觀察至少兩星期，視乎重症及死亡個案升幅及對醫療系統壓力影響有多大，政策上可能有調整，例如是否考慮增加核酸檢測次數或接種要求等。

內地疫情方面，許樹昌指內地現時情況與香港第五波初期類似，預計當地疫情會在4至6個月後緩和。就網上流傳感染XBB會肚瀉失禁，許樹昌澄清是不實資訊，只有少數人腸道會受影響，但絕對不是主要病徵，呼籲港人毋須搶購紙尿片。

許樹昌續說，本月初曾到日本東京，形容當地部分防疫限制較香港嚴謹，當地人戶外及室內都佩戴口罩，到自助餐用膳時，離座領取食物要戴手套，非進食時間會戴上口罩。

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責任編輯：陳麗娜