【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用

▲ 台灣KOL揭韓國街邊美食魚板串恐怖真相：竹籤回收再用。

隨著防疫放寬，許多香港人都會選擇韓國遊，亦會品嘗當地美食。近日台灣知名旅韓部落客「太咪瘋韓國」在Facebook發文表示，有韓國旅遊經驗的人都吃過路邊攤檔的魚板串，但其所使用的竹籤，其實是回收再利用。

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「太咪瘋韓國」最近在Facebook專頁發文，韓國人過去並沒有太多人在意魚板串的竹籤回收再利用問題，但因為疫情關係，這個衛生問題才再次引起大家更多的關注：「不是說所有店家都會重複再利用，只是你真的不曉得到底哪一家是不重複使用的呀！」

專頁表示，首爾江西區是韓國首個通過有關魚板竹籤補助條款的區域，條款中說明會資助不重複使用竹籤的商家，不過這件事也遭到許多商家抗議。有部分攤販老闆宣稱：「餐廳用的不鏽鋼餐具也都用一次就得丟了啊，我們的竹籤跟餐具一樣都有洗過的」、「我們洗乾淨曬乾才重複使用」，甚至還有人表示會泡在洗潔劑內洗乾淨，曬一整天。

專頁續指，魚板攤的竹籤就是那種泡水會吸水軟掉的物料，若泡在洗潔劑裡再曬乾，之後再把竹籤拿去串魚板後放到湯裡煮，「聽起來就是真的不太對呀」， 所以覺得就算天氣再冷、看到路邊攤的魚板湯再怎麼燙，「真的都不會想吃」。

最後她還補充到，魚餅攤桌上通常都有沾醬可以使用，不過她發現，有些客人沾了後咬一口，會再拿咬過的下去沾，「怕有的人不曉得，這個也補提醒一下」。

帖文曝光後，引起大批網民震驚回應：

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內容獲「太咪瘋韓國」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣