【Fashion Killer】193遇專業造型師不敢「亂講嘢」　Alina提升對自身造型要求

▲ ERROR成員郭嘉駿（193）、李炘頤（Alina）一同主持《Fashion Killer》。

大家有沒有心目中的Fashion Icon？在由ERROR成員郭嘉駿（193）和李炘頤（Alina）主持的ViuTV全新節目《Fashion Killer》中，或許可以從一眾造型師參賽者的作品上見識一番。

首次合作的193、Alina一同接受TOPick專訪，二人一談起Fashion就火花四濺！

193+Alina首度合作

面對初次合作的193，Alina坦言自己是「驚」193，因為193在尚未正式拍攝時就不作一聲，並不是平日不斷地說話的他。

「寸」、「惡」是部份人對193的看法，193解釋自己其實真的是不太喜歡說話：「我不是很喜歡在休息期間被人騷擾，喜歡自己坐在一旁思考、玩手機，別人就會覺得我是很寸。」

當相處的時間愈長，Alina明白193的為人，也覺得沒有甚麼事。193再解釋自己是很文靜的人，但在鏡頭前又好像是很活躍的，是帶點精神分裂呢！

▲ 193、Alina（陳慧安 攝）

互相配合

當正式拍攝時，193又會變得多言，再加上正如他所指，《Fashion Killer》不是有很多主持稿，需依靠自己說出來的內容，那麼Alina會否曾經有「輸蝕」呢？

面對自稱「諗到咩就爆咩」的193， Alina自信地表示不擔心自己出現「無鏡頭」的情況，「因為我站在他的身旁，而且我穿了高跟鞋，怎樣也會有出鏡的機會。」

不過，她也承認自己需好好學習如何當一位主持，需學懂在哪一個時間插話。

說話沒有底線？

觀眾或許會期待193在節目中會否有搞笑或啜核的言論，他指在海選時會沒有底線，會形容參加者所配襯的衣服是村姑，又不太留情面地狠批「波褲襯魚網絲襪」。

不過，當193、Alina知道有很多專業的人參加，如：時裝雜誌Stylist、Fashion buyer、已入行為明星配襯衣服的Stylist、大學講師，就不太敢怎樣去批評。

Alina覺得獲得一個取經、學習的機會，193憶起：「最厲害的當然是兩位老前輩，他們在Fashion界時，我們也還未出世。前輩所說的不是Fashion經，而是在說藝術、歷史。」

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193有專屬時區

這一對拍檔在說話上成功建立默契，但在守時方面就似乎要提升合拍度。

193曾在《尾二一屆口罩小姐選舉》 中向參賽者說：「做明星一定要遲到，準時嗰啲係做茄喱啡。」而193就把這個「習慣」帶至這個節目中。

Alina也深明193遲到約半小時至一小時，193稱：「在ViuTV日子愈長，就知道到場後也只是在等待。多睡半小時至一小時是很奢侈的事，也沒理由是到拍攝場地、化妝後，才小睡片刻。」

此時，Alina回應：「因為193太靚，他隨便上一些粉就可以，我是需要花時間慢慢化妝。」 193強調這一行的規矩是這樣的，自己就擁有專屬的Time Zone，不過他也未有影響到拍攝的時間﹐十分安全！

▲ 193（陳慧安 攝）

時裝知識大增長？

193、Alina特意找Stylist為他們配襯每一集的服裝，顯然也是對節目的一份尊重。 193笑說：「但我們也被參賽者搶了焦點，參賽者為自己配襯的衣服，比為嘉賓配襯的衣服更加好。」

最令Alina印象深刻的就是有關Y2K的那一集，她分享道：「我們以為的Y2K是一些比較pop的顏色，可能前輩們就會覺得Y2K當中的底蘊是另一件事，這真的是我們拍攝這個節目後才知道的事。」

193感認同，並說：「這是否稱作時裝上的代溝，年輕人可能是穿喇叭褲、螢光色的衣服、短上衣，但前輩真的經歷過二千年代，就知道完全是不一樣的，原來是與我們一直所看的相差那麼遠。」

張敬軒任嘉賓

除了193、Alina外，星級造型顧問李詠端（Constance Lee）充當節目顧問，並會長駐節目當中提供專業的意見。

提起Constance，她負責替「軒公」張敬軒設計造型，軒公也有份亮相《Fashion Killer》擔任嘉賓，為節目錦上添花。

由於Alina在節目拍攝期間確診新冠肺炎，無緣與軒公在節目中碰頭，她感到十分失望。

193指自己不夠膽品評軒公的造型，他解釋：「因為我品評軒公就即是品評Constance，她是我們的拍檔呢！」

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重拾對造型要求

193、Alina加入演藝圈後，嘗試過不同的造型。193反而覺得自己對時裝的要求下降了很多，「以前覺得每一次也要穿得漂亮，現時私下就比較少添置新服裝。在出門前看到那些贊助的服飾放在最上，就會穿著它們。只要不是出錯得太誇張就可以。」

再加上拍攝時的造型已由造型師決定，所以193指自己在私下真的比較少購買衣服。

二人主持《Fashion Killer》後，對自身的造型也變得更有要求。Alina坦言自己以前真的會穿T-shirt配牛仔褲、只載帽子、未有化妝便出門，現時的自己就會化眼妝，又會想自己在不同場合中該穿甚麼才是合適的。

193也會多花數分鐘去找一件比較好的衣服，令自己自信大增：「襯得自己靚，人都開心。每一位參賽者也穿得很美，他們真的會很滿足於由自己配襯的衣服。」

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Alina曾花五位數造衫

如果值得花一筆大金額去購買服裝，要不屬於「心頭好」，要不就是充滿意義。

Alina在《全民造星III》決賽時，曾5位數的港幣打造紅色戰衣，並由Alina自己親自繪圖、設計，直至現在，她也有好好保存著該套服裝。

193馬上說：「數十年後，如果你死了的話，那套服裝就很值錢了！很多藝術家也是這樣的。」

至於193，他就曾經購買數萬元的大褸，「如服裝是出自我喜歡的某位設計師，我就不會看價錢。以前好像買了一件港幣4萬元的大褸，但出自一位我真的很喜歡的設計師，所以就購入了！」

▲ 《全民造星III》決賽 （IG圖片）

193感謝阿Dee

193大爆ERROR三位兄弟近年開始對自己的衣著要求提高，更點名提到阿Dee（何啟華），「他們都賺到錢，不像我般愈買愈少。阿Dee 是『一套套買』。」

他續稱：「我與阿Dee也喜歡某個美國街牌，這個品牌的服裝是我們年少時很想購買，又看到很多潮流Icon也會穿著。當購到一點錢時，就會很想追求年少時喜歡的東西。」

193也藉此感謝阿Dee，「我就向ERROR三位兄弟介紹某一間店，然後我在訂貨時，店方跟我說：『阿Dee買咗呢件，你買另一隻色啦！』阿Dee真的為我節省了不少金錢，保錡也指阿Dee為他節省了不少。我很感謝阿Dee！」

▲ 193指阿Dee真的為他節省了不少金錢。 （IG圖片）

Alina＋Stanley穿情侶裝？

大家或者也會好奇Alina與男友Stanley（邱士縉）會否穿情侶裝，Alina說：「私下的打扮也以舒服為主，他喜歡穿甚麼就隨他吧！我們以往外出前，也會先配襯一下。」

Alina覺得Stanley的品味有所進化，「他以前是很喜歡穿低腰的闊褲，我就比較喜歡4與6的比例，令他起來會更加高大。」幸好，經過Alina的潛移默化後，Stanley也就穿得更加好。

▲ Stanley、Alina（IG圖片）

Stanley就未有干預Alina的衣著，Alina霸氣地說：「他不是不可以干預，而是一向也不會干預。他覺得大家穿得舒服、開心就可以，我也不會穿得很暴露，也會視乎場合作決定。」

193表明給予「未來女友」有很大的穿衣自由，「她喜歡穿甚麼就穿甚麼，喜歡裸體就裸體，沒有所謂。」

時裝品味也成了193的擇偶條件之一，他覺得即使女生的樣貌不錯，「你唔駛太潮，但你唔可以太娘囉。」打扮「娘味濃」的話是會被193扣了很多分呢！

化裝: Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre（郭嘉駿）

髮型: Harris Lai @ CHIC Private I salon （郭嘉駿）

服裝: Mr Porter, Marni, Levi’s, Converse （郭嘉駿）、area, harveynicholshk, charleskeithofficial (李炘頤)

記者：陳淑霖

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