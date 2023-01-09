【猝死危機】大廈管理員上班昏迷猝死　揭兩年加班2千小時疑過勞死

▲ 大廈管理員兩年來加班2千小時，上班昏迷猝死。

都市人工時長，小心因工作過勞導致身體出現狀況。台灣一名大廈管理員2021年工作期間突然昏迷，送院搶救兩日後不治。死者家屬認為，死者是因工作而過勞死，並向大廈管委會要求索償新台幣144萬多元（約港幣37萬元）。而法院近日宣判，認為死因難歸咎工作，判管委會需向家屬支付新台幣35萬多元（約港幣9.1萬元），當中包括死者生前的加班費以及其他賠償金。

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綜合台灣媒體報道，死者張姓男子生前在台灣屏東任職大廈管理員，在2021年10月1日工作期間，突然在櫃檯陷入昏迷，送院搶救2日後宣告不治。

死者家屬控訴，死者每日需工作12小時，並需輪早晚更，早更時間由清晨6時50分到晚上7時，晚更則由傍晚6時50分到翌日7時。家屬認為死者是因作息不正常，導致身體無法負荷而身亡，並向大廈管委會要求約港幣37萬元的賠償金，其中包括死者工資、喪葬費、加班費及其他賠償。

管委會則表示，死者是因橫紋肌溶解症造成急性腎衰竭，引發代謝性酸血症，導致多重器官衰竭死亡。管委會並指，死者非高勞力工作，且每輪班4天就輪休2天，認為他並無過勞情形。

法院近日宣判，認為死者本身身體欠佳，難以判斷死因是工作負荷所致，判管委會需向家屬賠償死者生前加班2,148小時的費用，再加上其他賠償金合共約港幣9.1萬元。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣