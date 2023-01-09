【萬千星輝頒獎典禮2022】出爐最佳女配賽前戒睇新聞　蔣家旻壓力大導致腸胃不適【有片】

《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚（1月8日）舉行完畢，由入行16年的蔣家旻憑《美麗戰場》「反骨琪」鍾家琪一角勇奪「最佳女配角」獎項。

蔣家旻得獎後接受TOPick訪問，自爆頒獎禮前兩天戒掉看新聞，避免影響情緒：「雖然呼聲好高，怕見到網民同觀眾嘅祝福，會令我感到壓力，有時賽果係意料之外。」

▲ （陳慧安 攝）

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心情緊張成身震

她坦言很開心公司頒她此獎項，形容完成了大家的心願：「好感激佢哋支持，好多謝每一個觀眾、每一個網民，由呢套劇播時到頒獎禮都覺得應該要係我攞。」續指十強候選中有很多出色的演員，同樣值得獲頒這個獎項。

雖然蔣家旻抱著平常心面對，但心情依然緊張：「到依家呢刻都覺得好緊張，我唔知係廠凍得滯定心情好激動，令成個人震晒，頭先致詞前個人都好震。」

問到下個目標是否向視后進發？蔣家旻認為這是每一位女演員的目標，但對於獎項則以隨遇而安的心態面對：「2023年定立目標係希望可以做到女主角，細劇裡面做女主角，唔係話為咗提名視后或者攞獎，我覺得『女配角』後應朝著嗰個目標去進發。」

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壓力大致腸胃不適

蔣家旻表示會請朋友食飯慶祝，指每一位朋友都給予她很大的祝福，而且要好好慰勞自己盡情擦餐飽：「呢個星期冇食高卡食物，亦戒食零食，好想盡情去食嘢。」

她續直言：「呢個星期壓力大，腸胃唔係咁好，去咗好多次廁所，甚至乎胃口細咗，食好少嘢就飽，好想對自己個胃好啲。」她直言為穿這套戰衣，全日只吃了兩隻蛋，如今賽果已出爐終於鬆一口氣。

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記者：游艾維、陳曉柔

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