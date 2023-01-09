【交通意外】觀塘綠VAN失事撞石壆　小巴往將軍澳12人受傷

▲ （曾秋文攝）

觀塘警署對出發生交通意外，事發近下午1時，一架小巴失事撞向石壆，車上12人受傷。現場消息稱，涉事10M小巴由觀塘裕民坊出發，去將軍澳慧安園。

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事發在今日(9日)中午12時56分，一輛專線小巴沿觀塘鯉魚門道行駛，當左轉駛上將軍澳道近觀塘警署對開時，小巴突然失控，車頭撞向路旁石壆。車上多名乘客受傷，消防員到場，將被困小巴司機救出，車上11名乘客逐一被救出，亦有家長緊抱嬰孩坐在現場等候分流，及後由多輛救護車送院治理。

警方正在場調查意外原因，肇事專線小巴10M線，由觀塘裕民坊往將軍澳慧安園。有車上乘客指，事發前司機懷疑突然陷入昏迷，乘客李先生指當其時小巴司機昏迷後，小巴變成無人駕駛，他上前緊握軚盤，至小巴撞壆停下為止，警方現正調查意外原因。

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記者：曾秋文