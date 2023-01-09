【家道中落】老公破產亡闊太變窮婦力保面子　母子住斷水斷電豪宅12年

▲ 有闊太變窮，仍與兒子住斷水斷電豪宅12年。

由少奶奶生活變成過窮日子，未必人人能接受。印尼一名婦人自老公破產離世，家庭發生巨變，原本的闊太變得一貧如洗，但她為了面子，堅持與兒子住在豪宅裡。即使他們無力負擔水電費，被斷水斷電，仍照樣住了足足12年，並拒絕別人幫忙。

綜合外媒報道，事發於印尼雅加達，現年58歲的媽媽安妮原本過著富貴生活，可是其丈夫在12年前破產，不久後不幸去世。自此安妮便獨力撫養獨生子，兩母子孤寡無依，她後來更患上抑鬱症，孝順的兒子為了照顧母親而輟學。

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放不下昔日富裕生活

安妮一直不肯面對家道中落的現實，經常懷緬過去的富裕生活，也放不下自己曾是闊太的身分，對於家貧感到無比羞恥。鄰居指出，因安妮一家曾是富裕家庭，就算他們後來生活潦倒落魄，也深信自己有能力解決困難，不願接受當地政府及熱心鄰居的援助，母子堅持過著封閉的生活。

至於安妮的23歲的兒子曾在商場擔任保安員，他一直侍母至孝，靠微薄收入供養媽媽，但大多時候無業沒收入，只因他也是一名「媽寶」，事事要徵詢媽媽的意見。即使有熱心人士想幫助他們母子，但因媽媽拒絕了，他亦順從她。母子12年來仍住在昔日的豪宅，不受斷水斷電影響。

隨著安妮年齡漸長，健康亦開始出現問題，近日被送往醫院接受治療。有鄰居藉機會到母子家，為他們清潔房屋，驚見家居環境惡劣，而他們居然住了長達12年。

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責任編輯︰王明芳