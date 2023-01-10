【人生哲理】人生總有得失 方健儀：最重要失去時有人分擔

▲ 人生總有得失

走進山頂道20號，荷里活巨星妮歌潔曼來港拍戲時曾暫住的豪宅，讓我憶起一樁從沒提過的無奈往事。

你可能不相信，我曾獲邀參演妮歌該部電視劇的演出。前年暑假，我突然收到一位導演短訊，說接了一套西片，問我有否興趣試鏡。我不敢相信自己的眼睛，竟有導演找我衝出國際？雖然自知名落孫山機會很大，但我本着「試下唔使死」的心態，一於去試。

導演着我找一套醒目休閒服，到旺角一家商業大廈試鏡。我本來試一個角色，有英語對白，後來一試便試了4個角色。試完我不寄予厚望，因為自知「戲屎」兼樣醜，很快把此事拋諸腦後。直至個多月後看見妮歌潔曼到港拍攝的新聞，導演的短訊又出現︰「下周連續6個通宵，每日12小時，你有無時間？」

正常人的想法是︰還用多想？妮歌潔曼啊！立即去馬吧！可惜，真的很可惜，該6天涉及我很多很多工作，不能改期。如果要成就自己一個演員白日夢而賠上職業道德及信譽，不值也！結果，我竟然推了。後來因疫情關係，我看新聞知道劇組撤出香港，到其他地方取景，我這個「衝出國際」的機會溜走了。

走進大宅，看着妮歌潔曼睡過的大床、用過的浴室、游過的泳池，我反覆思考自己當時的決定是否正確。結論是，最重要過得自己過得人。相信緣份的我，當時似乎與妮歌潔曼無緣，一年多後能參觀她的暫借香居，算是一種平行時空的緣份。

回家後，我丈夫打趣說︰「就算你去演，但你咁戲屎，你啲戲份可能全被剪走，到時咪仲傷！」這句比粗口更難聽的說話，卻讓我釋懷了不少。

我想人生總有得失，最重要是得到時，身邊有人分享；失去時，也有人為我分擔。

全文刊於《晴報》，原題為我與妮歌潔曼擦身而過