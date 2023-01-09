【跟蹤非禮】42歲男涉跟蹤女子圖胸襲受審　事主指被告曾問「可唔可以摸你一下」 

▲ 九龍城裁判法院。（資料圖片）

42歲電腦技術員涉跟蹤23歲短裙女子回家，更涉埋伏在梯間防煙門後，待少女現身時衝出，伸手欲摸少女胸部。涉案技術員被控遊蕩罪及非禮2罪，今（9日）於九龍城裁判法院開審。女事主供稱被告曾問「小姐可唔可以摸你一下？」，隨即伸手欲摸其胸部，事主閃避最終遭對方觸及鎖骨。

被告余鎮鴻（42歲，電腦技術員），被控於2022年3月5日，在油麻地碧街某唐樓的共用部分遊蕩，導致女子X受驚；及於3月7日在上址1樓至2樓梯間猥褻侵犯女子X。

事主X今於屏風後作供稱，被告在3月5日尾隨她進入唐樓，她發現被告盯著自己，懷疑被跟蹤後急步走，惟被告突然衝前推她至牆角，過程一言不發，X大叫住在樓上的男友名字，被告沒有理會，X其後趁機離開後報警，惟警方未能尋獲被告。

兩天後，X在梯間再次遇到被告，當時被告站在1樓的防煙門後，突然衝前將X推至牆角。X受驚哭問被告又想怎樣，被告問「小姐可唔可以摸你一下？」，X沒回應並大叫男友名字，被告進而在X胸前伸出雙手，X向後褪避開，但仍遭被告觸及鎖骨。被告之後逃走，X緊追被告，最終在街上截停被告。

閉路電視片段顯示，被告先後尾隨X進入唐樓及自己事先進入唐樓，X於第2次事件後由梯間追截被告，曾捉住被告的背囊，被告兩度推開X後跑走。

辯方指出，被告一直跨級上樓梯，X突然怒視被告並後褪至梯間轉角處，被告停下屬相互反應，並沒有跟蹤X。X不同意，並直指當時仍有位置讓被告繼續上樓，被告卻停在X面前凝視她，反問代表律師這不是跟蹤是甚麼。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣