【型男爸爸】吳彥祖為9歲愛女網購新書包　 發現「内附」M巾笑問生理知識【附初經教學】

買書包附送M巾?型男爸爸吳彥祖昨日(8日)在社交平台出post,表示為9歲愛女從知名購物網買了個新書包,打開書包後卻發現一包衛生棉,他笑指,「我估他們是確保小女孩做好準備?」

48歲的吳彥祖2010年與混血模特兒Lisa S結婚,3年後誕下女兒吳斐然(Raven),如今Raven已經9歲。24孝爸爸的吳彥祖,鍚個女錫到燶,在去年12月31日晚,趁踏入新年前為愛女塗指甲油,太太Lisa S大讚,「you’re the best dad! 」。

吳彥祖除了為Raven塗指甲油外,最近更為女兒開學作準備,在亞馬遜訂購新書包,豈料打開書包前面的小格,發現一塊M巾,

We ordered a new school back pack from Amazon for my 9 year old daughter and look what I found in the outside pocket right out of the box. I guess they are making sure little girls are prepared?