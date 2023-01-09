【型男爸爸】吳彥祖為9歲愛女網購新書包　 發現「内附」M巾笑問生理知識【附初經教學】

▲ 日前，吳彥祖為愛女Raven網購書包，收到貨後，一打開竟然隨袋附送一塊M巾。

買書包附送M巾？型男爸爸吳彥祖昨日(8日)在社交平台出post，表示為9歲愛女從知名購物網買了個新書包，打開書包後卻發現一包衛生棉，他笑指，「我估他們是確保小女孩做好準備？」

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48歲的吳彥祖2010年與混血模特兒Lisa S結婚，3年後誕下女兒吳斐然(Raven)，如今Raven已經9歲。24孝爸爸的吳彥祖，鍚個女錫到燶，在去年12月31日晚，趁踏入新年前為愛女塗指甲油，太太Lisa S大讚，「you’re the best dad! 」。

吳彥祖除了為Raven塗指甲油外，最近更為女兒開學作準備，在亞馬遜訂購新書包，豈料打開書包前面的小格，發現一塊M巾，

We ordered a new school back pack from Amazon for my 9 year old daughter and look what I found in the outside pocket right out of the box. I guess they are making sure little girls are prepared?

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貼文一出，即引起網民熱議，不少網民懷疑個書包是二手著他退回，「你應該退回袋子，再拿一個。這個包包有另一位客戶使用過。如果你打算保留它，你記得要清洗。」、「同意不再。 多麼討厭的二手書包！」，有網民表示記得班上有個女生9歲就有生理期，「我的學校教育了9-10歲的女孩，關於經期也是9-10歲。所以現在還不早。」、「我女兒三年級班上的一個女孩在上課期間有生理期，好彩的是學校四周圍著有衛生巾的女性。自此，經學校開董事會後，他們開始有衛生巾，並更早教育女孩，而不是中學。我想每個人都不一樣。」

有網友更指，在她9歲多的時候已經來M，她10歲時，老師在教如何使用衛生巾，「我告訴她，我已經來M了，她說我現在是個大女孩了，但有一件事我沒有做好準備，就是幾天後，我班上有個女生說『Oh yeah 睇吓佢,佢覺得自己現在是個淑女了！』，因為她在我的背後看到我穿胸圍。 第一好似我想要胸部凸出來,第二是我班上我係唯一一個穿胸圍。」看來24孝爸爸也要準備為女兒Raven買合適的學生胸圍了！

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青春期少女來月經

據本港衞生署學生健康服務的資料，指出大部分的女性會在10至15歲出現初經的現象。女性踏入青春期受荷爾蒙影響，開始周期性排出卵子，同時使子宮內膜增厚和充血。若卵子沒有受精，子宮內膜就會停止增厚，並會脫落。其儲存的血液及殘餘細胞和黏膜就會形成經血，從子宮頸口經陰道排出體外，排經約持續 3 至 7 天不等。

一般初次來經的血量不會太多，假如第一次經期來臨是在學校發生，要保持冷靜，向女同學或女老師求助，借用衞生巾及更換清潔的校服。此外，部分少女出現經痛的現象，處理經痛的方法要有充足的休息、用熱水袋熱敷腹部減輕痛楚等，若經痛嚴重，可請教醫護人員，有需要時亦可按照醫生指示服食止痛藥。

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責任編輯︰王明芳