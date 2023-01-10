【藥物荒】抵抗力是最好的平安藥 藥物荒下兩種材料泡茶可治感冒

▲ 如果不幸地患上感冒，可簡單準備桂枝10克、炙甘草5克，將材料洗淨後放入保溫杯，加熱水焗20分鐘即可飲用。

正式免檢疫通關，市面上幾乎所有退燒感冒藥物都被搶購一空。即使不是疫情期間，相信很多人也有準備平安藥如止痛退燒藥、感冒藥等習慣，以備不時之需。

其實最好的平安藥是抵抗力。《黃帝內經》曾提及「正氣存內，邪不可干」，意思是人體如有足夠的抵抗力，便能對抗病邪入侵。特別在這種寒冷天氣下，如陽氣不足，抵抗力弱便容易誘發疾病，患上感冒風寒。

如果不幸地患上感冒，可簡單準備桂枝10克、炙甘草5克，將材料洗淨後放入保溫杯，加熱水焗20分鐘即可飲用，可沖泡2、3次，直接煲滾的效果更佳。

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此茶出自東漢時期《傷寒論》第一道藥方，可以減輕感冒風寒引起的不適，具雙向調節功效，能助身體內外、陰陽作出適當調節，因此自古以來也被廣泛應用。桂枝與甘草合用，能甘溫益氣，令心安寧，對氣促、心悸多汗者尤其有效。

桂枝味辛甘，性溫；歸心、肺、膀胱經；能調和營衞、發汗解肌、溫經通脈、助陽化氣。適合手足冰冷、脾胃虛寒或感冒風寒初起人士。甘草味甘，性平；歸心、肺、脾、胃經；能補脾益氣、清熱解毒、祛痰止咳、緩急止痛、調和藥物毒性。

全文刊於《晴報》，原題為平安藥