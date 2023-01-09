【萬千星輝頒獎典禮2022】《刑偵》最佳拍檔激罕合體　陶大宇梁榮忠拍劇冇覺好瞓 【有片】

《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚（1月8日）完美落幕，TVB找來多位舊將任頒獎嘉賓，當中陶大宇、梁榮忠這對「刑偵」拍檔合體最為驚喜，二人頒發「最佳男配角」獎項予《下流上車族》的鄧智堅。

「大勇」跟「義仔」這對組合現身令觀眾回憶湧現，陶大宇跟梁榮忠於後台接受TOPick訪問，分享當年拍攝三輯《刑偵》的趣事，滿頭白髮的梁榮忠更笑稱現在只能演男主角的父親。

在昨晚頒發獎項前，二人分享對任男配的感受，大宇即說：「要睇得開，，因為導演會錫曬男主角」，至於忠仔不改幽默本色，他說：「男配角不能太靚仔，因為會搶去男主角風頭。」

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入電視城迷路

陶大宇與梁榮忠於後台接受TOPick訪問稱，97年拍畢第三輯《刑偵》後，二人曾於另一電視台合作，9年前更一起拍廣告。

近年主力擔任編劇和導演的忠仔，曾想邀大宇參與演出，可惜大宇通常也不香港，而忠仔相隔17年現身TVB，更笑稱「入來時迷路」。

說到「刑偵」此組合是不少觀眾回憶，大字稱：「其實幾配合今年主題『傳承』，感覺幾正。」而忠仔即說：「做了呢行咁多年，成為大家心目中的經典，是值得感。」

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連踩24小時拍攝

另外，說到當年拍劇的趣事，大宇跟忠仔均表示有太多，當中連踩24小時令他們感難忘。

忠仔憶述：「拍攝第一輯時，廠期是0630，即是拍到翌日朝早6點，所以我們沒時間睡，開了幾星期工之後，我跟大宇在廠裡面已經好眼瞓，但又要說一大堆台詞，因為中有好多案件，時間地點人物又不能錯，鏡頭拍我個陣，他已經瞓了覺，我跟大宇說『唔好瞓啦，醒啦』，到鏡頭拍著大宇時，就輪我瞓啦。」

大宇直言以前體能好，每日只睡2、3小時也不會「冧廠」，他憶述：「趴住飯去排戲，食又無得食，瞓又無得瞓。」

至於另一難忘事是於北京拍攝第三輯，當時正值12月刮大雪之際，忠仔憶述：「塊面已經凍到無感覺，大家流鼻涕都不知道，我說『大宇你流緊鼻涕呀』，跟住幫他抹，他又幫我抹，這個過程又幾開心，我跟大宇那麼熟絡，就是因為我們一起走過這樣的路。」

大宇也稱，二人關係和感情是當年建立起來。

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笑稱只可演人父

問可會再拍劇，大宇與忠仔「唉」了一聲，然後對望笑了，忠仔笑稱：「今時今日一夜白髮，我地拍劇不能太辛苦的。」在旁的大宇即說：「你放心，你想辛苦都無機會，因為留給小生演，我們只會是男配角。」

忠仔笑言只可演男主角的爸爸，大宇即解釋：「戲裡他有個仔仔，我們說如果開續集，他仔仔已長大，一定是他做差人。」忠仔即謂：「我們在後面發功，教他如何去查案呀?」

捧紅大宇成師奶殺手

於1995年播映的TVB劇集由陶大宇、梁榮忠、蔣文端、郭可盈、蘇玉華等主演，由於題材新鮮吸引觀眾追看，收視最高達38點，成為當年的收視冠軍，更是首部於同一年添食播出續集的劇集。

在《刑事偵緝檔案》中陶大宇飾演刑事調查隊的CID張大勇，性格火爆，而梁榮忠即是其好拍檔李忠義（義仔），在劇中戲份僅次於陶大宇及郭可盈，而此劇更成功捧紅大宇，令他成為第一代「師奶殺手」。

記者：游艾維、陳曉柔

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