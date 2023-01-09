【Fashion Killer】193+Alina挑選最強造型師　《戀講嘢》譚凱倫+郭奕芯助陣任嘉賓

▲ 193和李炘頤擔任主持，招募最強造型師來一場時裝界大比試。

ViuTV全新節目《Fashion Killer》將於今晚（1月9日）起首播映，節目由ERROR成員郭嘉駿（193）和李炘頤（Alina）任主持，他們招募最強造型師，來一場時裝界大比試。

在今晚的首集，193、Alina及星級造型顧問李詠端（Constance Lee）將會進行海選，並挑選出十位入圍的參加者。

▲ （左起）李炘頤、193、星級造型顧問李詠端負責挑選出十位入圍參加者。

奇人異士參加

今次的公開招募反應熱烈，吸引到不同風格、類型的奇人異士參加。193亦直言因今次節目屬公開招募形式，更不受背景、職業等各類限制，原本以為會比較多素人報名，未料到會有這麼多有經驗的人士參加，所以對接下來十強的表現感到期待。

比賽設有各類考驗，並以淘汰形式進行，每個回合將會邀請不同藝人擔任嘉賓，參加者則要為嘉賓配搭造型，更會由藝人嘉賓即場評價和挑選勝出的造型。

▲ 節目邀《戀講嘢》其中兩位主持譚凱倫（右）及郭奕芯（左）任嘉賓。

譚凱倫郭奕芯任嘉賓

而明晚（1月10日）播出的一集，將開始第一輪的挑戰。參加者將被分成兩組，分別要為節目《戀講嘢》其中兩位主持人譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina）配搭造型。

參加者除要配合預設的淺藍色牛仔布主題，更要留意女藝人的喜好和特色。各造型師使出渾身解數，務求設計出一套最令她們滿意的造型。

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