【通關】澳門昨錄近4萬旅客　港客升近3倍

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自內地及港台入境澳門的人士，昨起無須出示檢測證明。澳門政府新聞局表示，免核酸通關首日近4萬旅客入境澳門，是近乎2022年單日最高水平，也是 「618」疫情至今的最高單日入境旅客紀錄；而其中香港旅客錄得5,630人次，較去年日均飆升近3倍。

當局指，昨共39,606名旅客訪澳，較2022年日均上升153.5%，其中內地旅客共32,860人，較去年日均增加134.9%；而香港旅客則有5,630人，較去年日均飆升298.6%。另外，在剛過去的一星期（1日至7日）亦共有143,926名旅客訪澳，日均旅客有20,561人，較再上周日均人次12,961增加58.6%，亦較去年12月日均人次上升62.8%。

當局稱，春節期間旅遊局將推一連串精彩賀歲活動，包括年初一的金龍巡遊喜迎新春，年初三及初七分別在中區及北區呈獻的「兔躍盛世 歡樂春節2023年農曆新年花車匯演」；年初三、初七及元宵節晚上的煙花表演。此外，其他政府部門、旅遊業界及民間團體亦將舉辦不同慶祝農曆新年的活動，為居民及旅客帶來多元節日體驗，將有助延長旅客留澳時間，促進消費，助力澳門旅遊及經濟復甦。

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責任編輯：黃小冰