【星二代】難頂功課多棄瑪利諾轉讀蔡繼有　15歲劉小慧細女箍完牙變少女龔嘉欣

▲ 劉小慧的15歲細女Ina完成5年箍牙療程，顏值急升變少女版龔嘉欣。

現年51歲的劉小慧與蘇志威結婚25年育有2女兒，大女蘇君蕎（Yumi）已23歲，細女蘇靖珺（Ina）也轉眼15歲，劉小慧日前在facebook開直播時帶同Ina出鏡，身穿黑衫、長髮披肩的Ina坐著露出甜美笑容，加上眼大大皮膚白皙，似足少女龔嘉欣，比起小時候的四眼look可謂女大十八變。

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在直播片段一開首，Ina已坐在櫈上與觀眾打招呼，劉小慧笑言Ina終於可以放膽笑，Ina即面露笑容回應︰「拆咗牙箍喇！」原來Ina已足足箍牙5年，大女Yumi更箍了8至10年，劉小慧不禁笑兩個女箍牙年期長得誇張。

以前Ina是個「爆牙四眼妹」一臉稚氣，今次再上鏡已判若兩人。除了笑容甜美之外，原來眼鏡下的她有雙水汪汪大眼睛，加上皮膚白到反光、五官標緻，顏值大大提升，有力挑戰「最美星二代」寶座。

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劉小慧和蘇志威前年曾帶同Ina參與TVB節目《思家大戰》，Ina舉手投足都含羞答答散發少女味，盡得媽媽真傳更擁有長腿，當時已被外界封為「少女版龔嘉欣」，成為全場焦點。

▲ 劉小慧與蘇志威育有兩名女兒。（facebook圖片）

按女兒性格轉校及發展

其實劉小慧自為人母後淡出娛圈，專心栽培愛女，安排兩女入讀自己的名牌母校瑪利諾修院學校（小學部），但小慧也尊重女兒的意願，允許大女Yumi暫時不讀大學學位，中六畢業後赴日本學藝整甜品。

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而細女Ina個性較活潑好動，加上傳統名校競爭大，功課相對較多，令Ina感到壓力大，經常感到頭痛，之後小慧為她物色學校，最終安排她轉校至私立名校、設有IB課程的保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有），並讓她重讀小二打好根基。

蔡繼有是近年一眾星爸星媽的熱門之選，星二代校友包括郭可盈林文龍的女兒Tania、徐菁遙（前名徐淑敏）的女兒、胡諾言陳琪的女兒等。而蔡繼有於2022/23學年上調學費，現時全年學費由1年級的$90,750至11、12年級的$136,048不等，分11期繳交。

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責任編輯︰林綺玲