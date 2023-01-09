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【新冠治療】輝瑞口服藥未能納入國家醫保藥品目錄　內地確診者4月後或需自費購買

社會 16:12 2023/01/09

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(資料圖片)

美國輝瑞藥廠生產的新冠口服藥「帕克斯洛維德」（Paxlovid）由於報價高，不獲納入2022年國家醫保藥品目錄，由於醫保臨時性支付期限為今年3月31日。由4月起內地新冠患者使用這種藥要完全自費。

內媒每日經濟新聞報道，國家醫保局在政策解讀中提到，早期批准上市的內地抗病毒藥物阿茲夫定及Paxlovid兩款藥品供求矛盾和價格問題突出，已先後約談兩家企業，企業也已主動採取降價措施。其中，Paxlovid已由2300元每盒下調至1890元每盒，並已臨時納入多省醫保。如果按照最高報銷比例（90%）計算，2023年3月31日前購買Paxlovid的最低自費價是189元。

不過隨著國家醫保局宣布，生產Paxlovid的輝瑞因報價高而未能談判成功，確診者或需自費購買該藥。至於另外兩款內地藥物，阿茲夫定片、清肺排毒顆粒經過談判納入國家醫保藥品目錄後，國家醫保藥品目錄內治療發熱、咳嗽等新冠症狀的藥品已達600餘種。報道指，輝瑞與當局的談判長達4小時，為2022年醫保談判中耗時最久的企業。

澎湃新聞早前報道，現時於內地互聯網平台上已經無法購買Paxlovid，曾短暫上線該藥物的京東平台也被叫停，相關人士透露不可直接購買，只能預約。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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