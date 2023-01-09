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屯門娜娜結婚嫁靚仔　鐵粉HAPPY伯到賀向女神送祝福

娛樂 16:19 2023/01/09

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熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

「屯門娜娜」結婚！現年36歲的「屯門娜娜」董幸兒早前參加《中年好聲音》，娜娜的鐵粉HAPPY伯等一班男粉絲更赴電視城支持女神，更向娜娜送上利是作打賞，儼如把電視城打造成屯門公園的現場。

當時HAPPY伯受訪稱：「一見到Nana跳舞，我就開心，聽到佢唱歌，我又開心，所以我好開心！一見到佢唱歌跳舞，我就實實在在絕對開心。」

當主持人更建議Happy伯以經典舞步為娜娜伴舞，Happy伯就只以「我支持佢」帶過。另外，有男粉絲稱「一定支持屯門之寶娜娜」、「我要睇娜娜」。

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HAPPY伯送祝福

雖然「屯門娜娜」在《中年好聲音》表現不理想，更被評判肥媽，不過事業失意愛情得意，原來娜娜已找到真命天子在日前結婚，並有網民把婚宴照片放上網。

從照片所見，娜娜丈夫不但不是阿伯，而且外表頗為斯文靚仔，而鐵粉HAPPY伯也有到場，笑容滿臉為心中女神送祝福。

其實當年「屯門娜娜」曾活躍於屯門公園，因在街頭唱歌大媽引發的躁音、舞蹈動作露骨等問題引熱議。後來因疫情，娜娜轉戰網上直播界做直播主，又開設社交網站貼濾鏡強勁的「靚相」，向KOL界進發。不知婚後的她，會否繼續表演唱歌？

最新影片推介：李爾晨伍倩彤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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