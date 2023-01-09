  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無知父母】染疫高燒39℃買不到藥　父母餵獸藥致小姊弟肝衰竭險死

兒童健康 16:59 2023/01/09

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

父母餵發燒子女食獸用退燒藥，致其肝衰竭險死。

買不到退燒藥而胡亂餵藥，反而會令病情惡化。內蒙古有一家四口染疫發燒，由於買不到退燒藥，父母竟餵兩名孩子服食獸用退燒藥，導致小姊弟中毒肝衰竭險死，所幸經過搶救，目前兩孩已近脫離危險。

據內地媒體報道，由於內地開放防疫管控，各地民眾紛紛搶購藥物，導致退燒藥、止痛藥等缺貨。去年12月中旬，內蒙古赤峰市一對王姓夫婦及兩名子女感染新冠肺炎，相繼發燒，但身在農村無法買藥，兩夫婦就沿用以往的方法，服用獸用的退燒藥「對乙醯氨基酚注射液」（撲熱息痛）。

最新影片：

王父指，這獸藥原是給家中飼養的牛使用，但前些年兩夫婦發燒時曾服用過，也成功退燒，

吃到嘴裡苦苦的，沒有不舒服的感覺。

翌日，夫婦見兩名子女發高燒至39度，一時情急之下，就給他們服用一支「乙醯胺酚注射液」，後續又間斷給他們服用了4至5支注射液。然而，兩姊弟在服藥後第三日開始出現噁心、腹痛、嘔吐等症狀，但父母卻以為是新冠後遺症。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

直至數日後，王父見兩姊弟症狀未緩解，才送往當地醫院治療，檢查發現兩姊弟的膽紅素指標變高，凝血變差，肝臟、腎臟功能均有損傷，情況十分危急，經過一周治療情況仍不理想，在醫生建議下，坐救護車趕往北京搶救。

北京友誼醫院重症肝病科主任孫麗瑩教授，為女童做了糾正凝血降血氨，輸注了針對對乙酰氨基酚中毒的藥物後，血氨和凝血的指標也逐漸好轉，住院第3日身體各項指標亦明顯有好轉。至於弟弟則在另一間兒童醫院接受治療，通過人工肝3次血漿置換後，如今亦脫離危險，預計可以跟姐姐一同出院。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【性早熟】8歲男童突愛搽唇膏著高踭鞋　求醫驚揭媽媽一習慣致荷爾蒙嚴重失衡
13:13 2023/01/06
【性早熟】8歲男童突愛搽唇膏著高踭鞋　求醫驚揭媽媽一習慣致荷爾蒙嚴重失衡
【恐怖意外】6歲女童將風筒轉插塞入口　舌頭燒傷潰爛恐損味覺神經
12:13 2023/01/08
【恐怖意外】6歲女童將風筒轉插塞入口　舌頭燒傷潰爛恐損味覺神經
【罕見病】9歲罕見病女童雙腿變形恐無法走路　5年歷3次手術截骨盼獲資助新藥
今日 00:00
【罕見病】9歲罕見病女童雙腿變形恐無法走路　5年歷3次手術截骨盼獲資助新藥

你可能感興趣

【性早熟】8歲男童突愛搽唇膏著高踭鞋　求醫驚揭媽媽一習慣致荷爾蒙嚴重失衡
13:13 2023/01/06
【性早熟】8歲男童突愛搽唇膏著高踭鞋　求醫驚揭媽媽一習慣致荷爾蒙嚴重失衡
【恐怖意外】6歲女童將風筒轉插塞入口　舌頭燒傷潰爛恐損味覺神經
12:13 2023/01/08
【恐怖意外】6歲女童將風筒轉插塞入口　舌頭燒傷潰爛恐損味覺神經
【罕見病】9歲罕見病女童雙腿變形恐無法走路　5年歷3次手術截骨盼獲資助新藥
今日 00:00
【罕見病】9歲罕見病女童雙腿變形恐無法走路　5年歷3次手術截骨盼獲資助新藥
兒童健康 家庭關係 家庭教育 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 網絡熱話

最高瀏覽

【恐怖意外】女星登台表演不慎踩空跌落3米高台　送院證骨折及腦震盪
17:38 2023/01/08
【恐怖意外】女星登台表演不慎踩空跌落3米高台　送院證骨折及腦震盪
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
12:39 2023/01/06
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
【萬千星輝頒獎典禮2022】方東昇奪最佳男主持　 入行25年最難忘一次採訪​幾乎無命
22:04 2023/01/08
【萬千星輝頒獎典禮2022】方東昇奪最佳男主持　 入行25年最難忘一次採訪​幾乎無命