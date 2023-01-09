【無知父母】染疫高燒39℃買不到藥　父母餵獸藥致小姊弟肝衰竭險死

▲ 父母餵發燒子女食獸用退燒藥，致其肝衰竭險死。

買不到退燒藥而胡亂餵藥，反而會令病情惡化。內蒙古有一家四口染疫發燒，由於買不到退燒藥，父母竟餵兩名孩子服食獸用退燒藥，導致小姊弟中毒肝衰竭險死，所幸經過搶救，目前兩孩已近脫離危險。

據內地媒體報道，由於內地開放防疫管控，各地民眾紛紛搶購藥物，導致退燒藥、止痛藥等缺貨。去年12月中旬，內蒙古赤峰市一對王姓夫婦及兩名子女感染新冠肺炎，相繼發燒，但身在農村無法買藥，兩夫婦就沿用以往的方法，服用獸用的退燒藥「對乙醯氨基酚注射液」（撲熱息痛）。

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王父指，這獸藥原是給家中飼養的牛使用，但前些年兩夫婦發燒時曾服用過，也成功退燒，

吃到嘴裡苦苦的，沒有不舒服的感覺。

翌日，夫婦見兩名子女發高燒至39度，一時情急之下，就給他們服用一支「乙醯胺酚注射液」，後續又間斷給他們服用了4至5支注射液。然而，兩姊弟在服藥後第三日開始出現噁心、腹痛、嘔吐等症狀，但父母卻以為是新冠後遺症。

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直至數日後，王父見兩姊弟症狀未緩解，才送往當地醫院治療，檢查發現兩姊弟的膽紅素指標變高，凝血變差，肝臟、腎臟功能均有損傷，情況十分危急，經過一周治療情況仍不理想，在醫生建議下，坐救護車趕往北京搶救。

北京友誼醫院重症肝病科主任孫麗瑩教授，為女童做了糾正凝血降血氨，輸注了針對對乙酰氨基酚中毒的藥物後，血氨和凝血的指標也逐漸好轉，住院第3日身體各項指標亦明顯有好轉。至於弟弟則在另一間兒童醫院接受治療，通過人工肝3次血漿置換後，如今亦脫離危險，預計可以跟姐姐一同出院。

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責任編輯︰王明芳