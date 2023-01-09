  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 18:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【法院藏刀】涉攜刀進入高院安檢被揭發　55歲男被控還押3月再訊

社會 16:29 2023/01/09

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

被告徐瑞斌（格仔恤衫）早前於高院被捕。（資料圖片）

55歲持雙程證來港的網球教練，涉於上周五（6日）在高等法院安檢區被發現藏有1把長33厘米的刀被捕，被控1項公眾地方管有攻擊性武器罪，今（9日）被解往東區裁判法院提堂。裁判官應控方申請將案件押後至3月6日，以待警方進一步調查，包括翻查閉路電視片段等，被告申請保釋被拒，還押候訊。

男被告徐瑞斌（55歲，報稱網球教練），持雙程證來港，被控1項公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2023年1月6日，在金鐘高等法院大樓地下的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即1把連手柄長33厘米的刀。

被告被帶至犯人欄後拒絕站立，又反指由於裁判官正在坐下，所以自己也要坐下。裁判官隨即回應，指自己與被告身份不同，被告此舉屬不尊重法庭，將案件押後再處理。被告隨後兩度被帶出庭時均拒絕站立，裁判官最終在被告坐下時處理案件。

控方申請將案件押後，以待索取法律意見，及警方進一步調查，包括翻查閉路電視片段及確認被告出入境身份。裁判官將案件押後至3月6日，另拒絕被告的保釋申請，被告須還押候訊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【跟蹤非禮】42歲男涉跟蹤女子圖胸襲受審　事主指被告曾問「可唔可以摸你一下」
今日 14:06
【跟蹤非禮】42歲男涉跟蹤女子圖胸襲受審　事主指被告曾問「可唔可以摸你一下」
【交通意外】北大嶼山公路AUDI疑爆軚炒水馬　司機一度被困
今日 14:21
【交通意外】北大嶼山公路AUDI疑爆軚炒水馬　司機一度被困
【通關】澳門昨錄近4萬旅客　港客升近3倍
今日 15:53
【通關】澳門昨錄近4萬旅客　港客升近3倍

你可能感興趣

【跟蹤非禮】42歲男涉跟蹤女子圖胸襲受審　事主指被告曾問「可唔可以摸你一下」
今日 14:06
【跟蹤非禮】42歲男涉跟蹤女子圖胸襲受審　事主指被告曾問「可唔可以摸你一下」
【交通意外】北大嶼山公路AUDI疑爆軚炒水馬　司機一度被困
今日 14:21
【交通意外】北大嶼山公路AUDI疑爆軚炒水馬　司機一度被困
【通關】澳門昨錄近4萬旅客　港客升近3倍
今日 15:53
【通關】澳門昨錄近4萬旅客　港客升近3倍
罪案 出入境管制 金鐘 東區 教練 網球 雙程證

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【恐怖意外】女星登台表演不慎踩空跌落3米高台　送院證骨折及腦震盪
17:38 2023/01/08
【恐怖意外】女星登台表演不慎踩空跌落3米高台　送院證骨折及腦震盪
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
12:39 2023/01/06
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
【萬千星輝頒獎典禮2022】方東昇奪最佳男主持　 入行25年最難忘一次採訪​幾乎無命
22:04 2023/01/08
【萬千星輝頒獎典禮2022】方東昇奪最佳男主持　 入行25年最難忘一次採訪​幾乎無命