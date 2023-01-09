【法院藏刀】涉攜刀進入高院安檢被揭發　55歲男被控還押3月再訊

▲ 被告徐瑞斌（格仔恤衫）早前於高院被捕。（資料圖片）

55歲持雙程證來港的網球教練，涉於上周五（6日）在高等法院安檢區被發現藏有1把長33厘米的刀被捕，被控1項公眾地方管有攻擊性武器罪，今（9日）被解往東區裁判法院提堂。裁判官應控方申請將案件押後至3月6日，以待警方進一步調查，包括翻查閉路電視片段等，被告申請保釋被拒，還押候訊。

男被告徐瑞斌（55歲，報稱網球教練），持雙程證來港，被控1項公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2023年1月6日，在金鐘高等法院大樓地下的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即1把連手柄長33厘米的刀。

被告被帶至犯人欄後拒絕站立，又反指由於裁判官正在坐下，所以自己也要坐下。裁判官隨即回應，指自己與被告身份不同，被告此舉屬不尊重法庭，將案件押後再處理。被告隨後兩度被帶出庭時均拒絕站立，裁判官最終在被告坐下時處理案件。

控方申請將案件押後，以待索取法律意見，及警方進一步調查，包括翻查閉路電視片段及確認被告出入境身份。裁判官將案件押後至3月6日，另拒絕被告的保釋申請，被告須還押候訊。

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記者：梁錦麟