【認罪候判】涉企圖詐騙選舉開支　前區議員曾錦榮認罪候判

▲ 被告曾錦榮。（資料圖片）

前屯門區議員曾錦榮涉於2020年立法會換屆選舉中，提交虛假選舉申報書，企圖詐騙2.4萬元選舉開支，早前遭廉署落案起訴，今（9日）在東區裁判法院承認1項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為罪及1項企圖欺詐罪。裁判官指，本案涉及在立法會選舉中虛報開支及欺詐，更是令人失望的是被告為時任區議員，明言必須判監處理，還押被告至1月26日判刑。

被告曾錦榮（28歲），報稱前屯門區議員，被控於2020年9月29日，在選舉（即2020年立法會換屆選舉）中作出舞弊行為，在根據第554章《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條提交的選舉申報書內，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性的陳述。

他另被控於同日藉作欺騙，即向選舉事務處虛假地表示，他在2020年立法會換屆選舉（社會福利界）中招致選舉開支，即於同年7月29日至9月28日期間僱用徐嘉俊、潘麗婷及黃錦瑩為選舉助理所支付的2.4萬元，並意圖詐騙而誘使選舉事務處支付2.4萬元的津貼，而導致被告獲得利益，或選舉事務處蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

代表律師求情時形容被告勤奮，以半工讀完成高級文憑後成為註冊社工，投入社區服務。代表律師又引述被告求情信事後已作反省，事件亦帶來沉重教訓，被告日後很大機會不能任職社工。

裁判官判指，本案涉及於立法會選舉中虛報開支及欺詐，更令人失望的是被告為時任區議員，明言必須判監處理。但裁判官現階段尚未了解被告犯案原因，遂先替被告索取背景報告，還押被告至1月26日判刑。

案情指，2020年立法會換屆選舉原定於9月6日舉行，因疫情延期1年。被告分別7月30日及9月29日提交社福界參選報名表格及選舉開支申報書，聲稱於7月29日至9月28日，僱用徐嘉俊、潘麗婷及黃錦瑩為選舉助理，薪金各8,000元，而招致選舉開支合共2.4萬元，另附有合約及薪金收據，徐、潘及黃均表示在不知情下簽署涉案文件。此外，曾所申報的選舉開支總額則逾12.4萬元。

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記者：梁錦麟