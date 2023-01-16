挪威郵輪走進英倫與北極圈　展開全新探索之旅

疫情三年令港人難以旅遊，最近終於可以一解旅行癮。復常後的第一趟旅行，想輕鬆度過悠長假期，兼集齊住宿、交通、餐膳、娛樂場所於一身郵輪之旅就是一個好選擇。挪威郵輪的「挪威之星號」就安排了「12晚英倫與挪威」和「11晚北極圈午夜太陽」航程，帶大家在挪威探索北極圈的神秘之境，用雙眼見證沿途優美的風景和峽灣，感受寫意舒適的自然風光。

12晚英倫與挪威之旅 沉醉挪威動人景色

為期13天的英倫與挪威之旅將於2023年5月31在倫敦啟程，途經愛丁堡、奧爾登、特隆赫姆、斯沃爾韋爾等多個蘇格蘭及挪威城市，讓乘客感受歷史氣息和自然風光。從參觀愛丁堡開始，到擁有多年歷史的柯克沃爾（奧克尼群島），以及踏足挪威最具價值和歷史性的特羅姆瑟，欣賞極具現代設計感的北極大教堂或自費乘坐特羅姆瑟纜車登山飽覽城市全景等，讓人大開眼界。

▲ 特隆赫姆北極大教堂具現代設計感。

除了特色建築，途中的景色更是美不勝收，在北峽灣南岸的奧爾登，可欣賞到如自然仙境一樣美麗的景色，再到桑內舍恩鎮觀賞12英里長的海爾格蘭大橋和被稱為「七姐妹山」的壯觀山脈。行程愈靠近北極圈範圍，便有機會欣賞稱為「午夜太陽」的夏季天文現象，親眼目睹太陽不分晝夜，整天掛在天空的一刻，打造深刻旅程。

▲ 「午夜太陽」出現時日照時間長，太陽不分晝夜掛在天空。

欣賞北極圈午夜太陽 深入冰島感受當地生活

同樣可看到「午夜太陽」的「11晚北極圈午夜太陽」之旅將於2023年6月12日啟程，為期12天，遊歷各個挪威城市之餘，更會航行至冰島感受慢生活。旅程起點為北極圈內最大的城市特羅姆瑟，途經歐洲最北的城市——洪寧斯沃格，在這可體驗連續日光之美，沿着北角（世界最北之處）遊覽歐洲大陸最北端，到達隆雅市，全天候享受午夜陽光，更有機會看到北極熊出沒，亦可參觀國家公園、博物館和著名的全球種子庫，觀賞數以萬計奇異鳥類和壯觀的海洋生物，體驗北半球的真正美景。

▲ 隆雅市為世界北端擁有較多人口的城鎮之一，居民超過2,000人。

最後到達冰島各峽灣時，在亞庫來利可欣賞最令人嘆為觀止的峽灣，伊薩菲厄澤擁有許多博物館和歷史遺跡，在雷克雅維克可欣賞到熔岩流、溫泉、未受破壞的自然風光等。旅途中捉緊冰島仍未被污染的時刻，感受當地慢活和充實的生活。

▲ 冰島擁有壯觀的景致。

設多項豐富娛樂活動 提供完善服務

挪威郵輪非常創新，有別於其他郵輪公司，率先取消了固定的用餐時間，提供彈性化用餐服務，船上提供十多種免費和付費的特色餐飲選擇，包括美式扒餐、法國美食、日本佳餚、巴西燒烤等，菜單和食材亦非常新鮮，更提供24小時餐廳和自助餐，乘客可以按照自己的時間表自由享用三餐。

乘客亦沒有固定衣着要求，可穿着合適舒服的衣物，盡情享受船上貼心服務，參與多項豐富娛樂活動，包括音樂劇、水上活動設施、水上滑梯、賭場、購物、健身室等多項豐富娛樂活動，適合任何類型旅客住宿。

▲ 在豪華主人套房（Deluxe Owner’s Suite）可以欣賞無邊無際的海景，享受寫意舒適的生活。

及早預訂 享四大優惠產品

現預訂上述兩個航程可即享有「FREE AT SEA」優惠，包括岸上觀光活動消費額、特色餐飲套餐、免費無綫上網套餐和飲品套餐。在參加船公司之指定岸上觀光活動時，每艙房首位客人可享US$50岸上觀光活動消費額，每艙房首2位乘客則可享用船上特色餐廳、最多300分鐘船上無綫網絡服務，以及無限暢飲汽水和果汁，21歲或以上旅客可同時享用價值US$15以下之指定酒精及非酒精飲品，及於船上購買指定酒精飲品時，享有每瓶20%折扣優惠，盡情放鬆身心。

12晚–英倫 與 挪威 郵輪船票

啟航日期：2023年5月31日

每人 HK$ 7,598起 （內艙房 Cat.IF） / HK$ 16,698起 （露台房 Cat.BF）

11晚–北極圈的午夜太陽 郵輪船票

啟航日期：2023年6月12日

每人 HK$ 8,398起 （內艙房 Cat.IF） / HK$ 17,298起 （露台房 Cat.BF）

查詢及報名：31809966 / Whatsapp：90137875 （捷旅旅遊有限公司）

（特約）