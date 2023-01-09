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【天妒英才】新加坡格鬥神童Victoria Lee驟逝　終年18歲

健康 17:30 2023/01/09

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新加坡格鬥神童Victoria Lee驟逝，終年18歲。

被譽為新加坡「格鬥女天才」年僅18歲的李勝惠（Victoria Lee）早前被傳出在夏威夷驟逝的消息，其胞姐事後於社交平台證實相關消息，惟死因目前仍未正式披露。

最新影片:

胞姐李勝珠在其Instagram表示：「在2022年12月26日，我們家庭經歷某些任何家庭都不應該經歷的事，我們好遺憾宣佈我們的Victoria（即李勝惠）離世了」。

美國夏威夷州（Hawai）檀香山市（Honolulu）卡內奧赫（Kaneohe）的紀念公園和殯儀館6日公布李勝惠的死訊後，李勝珠8日證實了這一消息。

事實上，李勝惠出身於一個格鬥家族，其姊姊李勝珠與哥哥李勝龍均熱衷於格鬥比賽，因此耳濡目染下，作為妹妹的李勝惠很快便步他們的步伐，很早就踏入格鬥界，16歲已成為格鬥選手，去年2月17歲首度參賽就贏得第一座冠軍。

至於這位「格鬥女天才」為何英年早逝？ 至今亦未有進一步消息，不過亞洲格鬥界對她的離世，均紛紛表示相當痛心。

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責任編輯：羅嘉欣

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