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【減肥大作戰】1人份湯底=全糖珍奶　營養師揭1款日式鍋物爆肥

保健美顏 17:42 2023/01/09

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1人份湯底=全糖珍奶！營養師揭1款日式鍋物爆肥。

不少人在冬天吃鍋物暖身，會連湯一併喝下。但有營養師指出，有一款鍋物含糖量爆燈，僅喝一人份的湯，即等於喝下一大杯全糖珍珠奶茶。

最新影片：

台灣營養師曾依田在Facebook專頁發文，提到日本鍋物一直給人健康、低熱量的好印象，但有一款的肥膩程度堪比台式麻辣鍋，原因是含糖量超高，即日本肉類鍋物的代表「壽喜燒」。

曾依田形容，壽喜燒是「喝湯等於喝全糖珍奶」的火鍋，原因是湯底加入了大量砂糖、味醂與醬油，除了味道非常甜，也含有相當的醣類與熱量。例如，味醂中的醣類在營養成分中佔了大半，所以熱量也高，每100g中醣類可佔高達55.7kcal，熱量266kcal。而醬油不僅鈉含量多，也含有不少醣類，絕大部分都是「糖」。一般醬油每100g中醣類就有10.1g，熱量約71kcal。一些知名醬油、味醂等生產商，甚至可能為了增加「甘甜味」、「濃厚感」，再額外添加糖漿、果糖、麥芽糖等糖份。

因此，曾依田表示，單以一人份壽喜燒湯底的含糖量計算，就有接近12粒方糖、相當於一杯500ml的全糖珍奶含糖量；只要喝下一小碗湯，就能輕鬆達成每日糖分攝取限制量，甚至超標。而通常4人份的壽喜燒湯底中，會添加約200ml味醂、200ml醬油、6大匙砂糖、6大匙料理酒，卡路里及糖分爆錶：

光這鍋甜滋滋的湯底就破1000kcal，整鍋(4人份)含糖量約47.4顆方糖！

健康吃壽喜燒方法

曾依田引用國健署建議：

健康體重在50至60公斤的成人，每日所需熱量約1500至1800kcal，外加糖不宜超過180kcal，相當於45g的糖（9顆方糖）。

就壽喜燒所含糖分而言，即使不喝湯，鍋裡的肉片、蔬菜、麵條等已經吸滿湯汁，烹煮過程中還需加重湯底，攝糖量非常容易超標。因此，曾依田建議，若想健康吃壽喜燒，可以留意以下重點：

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內容獲「營養食事Ms.E10-營養師依田」授權轉載。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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