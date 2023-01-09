【財案2023】G19晤陳茂波倡再派消費券　料金額不及過往

▲ G19會晤財政司司長陳茂波。（G19供圖）

新一份財政預算案2月22日發表，立法會「G19」多位議員今日會見財政司司長陳茂波，就財案提建議，包括再派消費券、提供電費和交通補貼等。G19召集人謝偉銓估計，礙於政府財政狀況，消費券金額不及過往。

「G19」12位議員今日上午與陳茂波等高官會面，提出多項建議，包括再派消費券。被問及是否有提議具體金額，謝偉銓認為，應由政府決定，又提醒以港府現時的財政情況，即使再次推出消費劵，金額也不會較以往高。陳曼琪則建議，消費券金額應不少於5,000元，但望能達至10,000元。派發方式方面，立法會議員簡慧敏建議，若政府想促進「一網通辦」，可以結合「智方便」平台派發消費券，以提升智方便利用率。

另外，多位議員又提議政府向市民提供電費和交通補貼，提供薪俸稅、利得稅及差餉寬免。

基建方面，本身是建築、測量、都市規劃及園境界議員的謝偉銓支持政府維持每年約1,200億元的基建投入，認為不應因一時財赤和經濟不景而減少投資未來。對於不少人擔心未來有北部都會區、中水人工島、多條主幹道和新鐵路等大型項目，會令政府出現財政問題，謝偉銓促請政府及早制定多元的財務及融資方案，讓海內外投資者與市民共同參與。

面對本財政年度的赤字狀況，陳健波認為應全面檢討部門人手和開支，包括研究改變工作模式，減少不必要的冗員，以及進一步採用自動化電子化模式，無紙化運作等，從而簡化程序，減少人手開支。

稅務方面，作為「G19」經濟及財金小組成員的陳沛良表示，本港稅基狹窄，因此建議重新檢討本港稅基，研究制定稅改藍圖。他又建議，政府可研究提高每份自願醫保扣稅上限，並提高至每名受保人10,000-12,000元，以鼓勵市民購買自願醫保。

陳曼琪則建議，增加對居所貸款利息和住所租金的稅務優惠，減輕利率上升和無自置物業人士的租金負擔。

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責任編輯：趙居逸