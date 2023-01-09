【主動脈剝離】男子飲酒後胃痛像被割開　揭主動脈剝離2種狀況要留意

▲ 男子飲酒後胃痛像被割開，揭患主動脈剝離。

主動脈剝離是致死率甚高的心血管病，可致命於無形，已故藝人小鬼黃鴻升就是因此而喪命，終年36歲。有台灣醫生分享一宗病例，指有男病人飲酒後臉色發白、冒冷汗，胃痛仿如被割開般，求醫後測量血壓，才發現兩側數值差異過大，照超聲波進一步發現已有主動脈剝離的情況。

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台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳在節目《健康2.0》分享一宗病例，指有一名年近50歲的男子，與朋友喝酒後感到胸痛、上腹痛，原以為是飲酒後出現胃潰瘍或胃出血的情形。

而當男子前來求診時，已全身冒冷汗、臉色蒼白，並表示自己胃痛到仿如「被割開」。醫生進一步詢問男子，他表示自己不僅胃痛，甚至胸口、上腹都有痛感。醫生懷疑他可能不是胃部出問題，便為他測量血壓。

結果發現，男子血壓兩側數值差異相當大，分別是180多以及150多，到照超聲波時才發現男子出現主動脈剝離症狀，需立即開刀做手術。

柳朋馳指出，主動脈剝離的高風險人士中，有8至9成與高血壓有關，倘若發現胸口有撕裂感、血壓雙邊收縮壓差距超過20以上，就要有所警惕，儘快就醫。

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責任編輯：羅嘉欣